La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) aprobó medidas extraordinarias de fiscalización para las empresas prestadoras de agua potable y saneamiento que operen en zonas declaradas en emergencia por los efectos del Fenómeno El Niño. La disposición fue oficializada mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 048-2026-SUNASS-CD, publicada en el diario oficial El Peruano.

La norma contempla escenarios de intensas precipitaciones y déficit hídrico, con el objetivo de que las empresas puedan priorizar la continuidad del servicio y la atención de las emergencias sin estar obligadas temporalmente a cumplir determinadas metas regulatorias.

“Lo que permite justamente es tener una flexibilidad para que las empresas puedan enfrentar esta emergencia climática, dado que las lluvias o la sequía van a afectar justamente la presión y la continuidad del servicio”, explicó a Latina Noticias José Kobashikawa Maekawa, director de Fiscalización de la Sunass.

¿QUÉ OBLIGACIONES PODRÁN FLEXIBILIZARSE?

Entre las metas que podrán ser excluidas temporalmente figuran indicadores relacionados con la continuidad y presión del servicio, agua no facturada y relación de trabajo.

En el caso de las zonas afectadas por intensas precipitaciones, también podrán excluirse metas vinculadas con la ejecución de reservas y el avance financiero de determinados programas de inversión.

Sin embargo, esta flexibilización no libera a las empresas de la obligación de presentar información sobre el cumplimiento de todas sus metas de gestión ante la Dirección de Fiscalización de la Sunass.

Asimismo, la entidad podrá excluir otras metas a solicitud de las empresas, siempre que estas acrediten una relación directa entre los efectos del Fenómeno El Niño y la imposibilidad técnica, material o financiera de cumplirlas.

Según Kobashikawa, aproximadamente 2,2 millones de personas en el norte del país podrían verse afectadas por las intensas precipitaciones. En octubre, la propia Sunass informó ante el Congreso que más de 2,2 millones de habitantes dependen de sistemas de agua y alcantarillado expuestos a los efectos de El Niño en esa zona.

El funcionario agregó que alrededor de siete millones de personas podrían enfrentar impactos vinculados al déficit hídrico en el sur del país. En este escenario, las empresas deberán recurrir, cuando sea necesario, a mecanismos alternativos de abastecimiento, como camiones cisterna.

“Eso va a conllevar a que las empresas tengan que redoblar esfuerzos, realizar otros gastos que no estaban contemplados en un ejercicio normal y, por lo tanto, puedan verse afectadas otras metas. Entonces, esta norma lo que va a permitir es que se les dé la flexibilidad necesaria para que se aboquen a atender la emergencia, garanticen el abastecimiento a la población y no tengan que estar presionadas por el cumplimiento de otras metas de gestión”, explicó Kobashikawa.

Para evaluar las excepciones, Sunass tendrá en cuenta tanto el alcance territorial como el periodo en el que se produjo la afectación. Incluso si los efectos del fenómeno se registraron solo durante una parte del año regulatorio, la exclusión de la meta podrá aplicarse a todo ese periodo.

SE SUSPENDEN PLAZOS DE ALGUNAS MEDIDAS CORRECTIVAS

Otra de las disposiciones establece la suspensión de los plazos para implementar medidas correctivas en aquellas empresas cuyo ámbito de responsabilidad esté comprendido en una declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre.

La suspensión se mantendrá durante la vigencia de la emergencia, incluidas sus prórrogas, y hasta 30 días hábiles después de su culminación.

Según Kobashikawa, la medida busca que las empresas prioricen primero la atención de la emergencia y posteriormente retomen la implementación de las acciones correctivas pendientes.

Sin embargo, existen dos excepciones: no se suspenden las medidas destinadas a garantizar la calidad del agua potable para consumo humano ni aquellas relacionadas con la devolución de cobros indebidos o en exceso a los usuarios.

“En ese caso, no podemos poner en riesgo a la población. Tampoco se suspende el tema de la devolución de cobros indebidos o cobros en exceso que haya realizado la empresa y que ya hayan sido identificados por la Sunass”, señaló.

¿CÓMO PODRÍA AFECTARSE EL SERVICIO DE AGUA?

Respecto a los posibles efectos de El Niño, Kobashikawa explicó que las intensas lluvias en el norte pueden aumentar la turbidez de las fuentes superficiales utilizadas para producir agua potable.

“Cuando hay una turbidez que supera la capacidad de tratamiento, las empresas, como parte de su plan de contingencia, tienen que cerrar las captaciones para evitar que esa turbidez ingrese a las plantas y dañe la infraestructura”, explicó.

En estos escenarios, el servicio podría ser restringido temporalmente y las empresas tendrían que recurrir a sistemas alternativos de abastecimiento.

Las lluvias también pueden provocar aniegos, desbordes y colapsos de colectores ante la falta de sistemas adecuados de drenaje pluvial, así como afectar el suministro eléctrico necesario para operar estaciones de bombeo.

Por ello, Kobashikawa recomendó a la población mantenerse atenta a las comunicaciones de las empresas prestadoras y de las autoridades sobre posibles restricciones o cambios en el abastecimiento de agua.

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene la Alerta de El Niño Costero y prevé lluvias por encima de lo normal entre noviembre de 2026 y enero de 2027, especialmente en la costa norte.

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