El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 21 distritos de las regiones de Huánuco, Junín y Pasco, debido a los daños ocasionados por los sismos registrados el 20 y 21 de noviembre. La medida busca facilitar la atención de la emergencia y la rehabilitación de las zonas afectadas.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 155-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, los gobiernos regionales y las municipalidades involucradas deberán ejecutar las medidas correspondientes, con la coordinación y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). También participarán los ministerios de Salud, Educación, Defensa, Interior, Vivienda, Transportes, Desarrollo Agrario y Energía y Minas, entre otras entidades públicas y privadas.

La disposición contempla facilidades para el envío de donaciones a la población damnificada, como medicamentos, equipos médicos, alimentos, ropa de abrigo, colchones, carpas, generadores eléctricos, combustible, materiales de construcción, maquinaria pesada y puentes provisionales. Asimismo, incluye la prestación gratuita de servicios de atención médica, transporte, logística y alimentación.

El Ejecutivo precisó que estas acciones serán financiadas con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

¿CUÁL FUE LA JUSTIFICACIÓN?

Según el decreto emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la decisión se adoptó luego de que el Indeci advirtiera que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales de Huánuco, Junín y Pasco había sido superada. Ante esta situación, se consideró necesaria la intervención técnica y operativa de entidades del Gobierno nacional para atender la emergencia.

DISTRITOS EN ESTADO DE EMERGENCIA

A continuación, la lista de 21 distritos que, desde mañana 24 de noviembre, se encontrarán en Estado de Emergencia hasta el 23 de enero del próximo año:

Huánuco:

Huacar

Amarilis

Huánuco

Pillco Marca

Panao

Junín

Carhuamayo

Ulcumayo

Palca

San Pedro de Cajas

Pasco:

Paucar

Chontabamba

Pozuzo

Chaupimarca

Huachon

Huariaca

Pallanchacra

Paucartambo

Simón Bolivar

Ticlacayan

Tinyahuarco

Yanacancha

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