Gobierno declara que el Perú es “Tierra del papa León XIV” y reconoce a Chiclayo como “pueblo fiel”

El gobierno de Keiko Fujimori promulgó el Decreto Supremo Nº 017-2026-JUS, a través del cual se declara oficialmente a la República del Perú como “Tierra del Papa León XIV”. La norma destaca que Robert Francis Prevost residió en el territorio nacional de manera sostenida desde 1985, forjando un profundo arraigo espiritual y social antes de optar por la nacionalidad peruana en el año 2015.

Durante décadas, el actual sumo pontífice consagró su labor sacerdotal y episcopal al auxilio de las poblaciones más vulnerables, a la promoción del voluntariado y a la construcción de comunidades fraternas en diversas regiones del país, asociando indisolublemente su vida civil y religiosa a la nación peruana.

Chiclayo: reconocimiento a la sede episcopal del Sumo Pontífice

Asimismo, la disposición legal reconoce a la ciudad de Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, con el título honorífico de “Pueblo Fiel”. Esta denominación ratifica el término con el que el propio Papa León XIV distinguió a su diócesis durante su primera alocución urbi et orbi, tras ser elegido como el 267º Sumo Pontífice de la Iglesia Católica el 8 de mayo de 2025.

El decreto precisa que este reconocimiento oficial no altera el histórico dictado de “Heroica Ciudad de Chiclayo” otorgado en 1835, integrándose formalmente bajo la fórmula protocolar de “Heroica Ciudad y Pueblo Fiel de Chiclayo”.

Como parte de los alcances de la norma, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promoverá espacios y programas orientados a difundir los valores de solidaridad social, defensa de los sectores vulnerables y fraternidad ciudadana que inspiraron la labor del Pontífice en el país.

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