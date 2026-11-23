Luego del fuerte sismo de magnitud 6.7 que sacudió la región Junín la noche del viernes 20 de noviembre, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 374 zonas críticas por movimientos en masa donde podrían reactivarse deslizamientos, derrumbes y caídas de rocas.

El diagnóstico se obtuvo al cruzar el inventario geológico del Ingemmet con el mapa de aceleraciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP), institución que situó el movimiento telúrico de las 19:09 horas a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y a una profundidad de 129 kilómetros.

374 ZONAS CRÍTICAS TRAS SISMO

De acuerdo con el balance técnico de Ingemmet, Lima (192) y Áncash(107) concentran el 80% de los puntos vulnerables detectados en laderas expuestas a intensas vibraciones, seguidas de Huánuco (36), Junín (22), Pasco (15) y el Callao (2).

En las áreas evaluadas, el suelo experimentó aceleraciones de entre 20 y 50 cm/s² —equivalentes al 2 % y 5 % de la gravedad—, lo que compromete la estabilidad de las laderas; en Lima Metropolitana, los distritos con mayor concentración de puntos expuestos son San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, Carabayllo, Villa María del Triunfo y Comas.

La evaluación preliminar revela además un alto nivel de exposición para la población y servicios esenciales: 247 de estas zonas críticas (el 66 %) se localizan en sectores catalogados por el Cenepred como de peligro alto o muy alto. Asimismo, se detectó que 153 puntos críticos colindan con al menos una institución educativa y otros 50 se encuentran próximos a establecimientos de salud.

REPORTE DE DEFENSA CIVIL

Por su parte, el Indeci reportó un balance preliminar de 15 personas heridas a consecuencia del sismo en Junín. Además, se registraron daños en viviendas e infraestructura. Las brigadas de emergencia continúan evaluando los daños y brindando ayuda a las familias afectadas, especialmente en la localidad de San Pedro de Cajas.

Ante esta situación, el Ingemmet exhortó a los gobiernos regionales y municipales a inspeccionar las laderas cercanas a viviendas, carreteras, colegios y hospitales, debido al riesgo de deslizamientos. Además, advirtió que las lluvias podrían agravar la inestabilidad del terreno.

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