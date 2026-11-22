La Policía Nacional busca implementar un registro obligatorio de huellas balísticas para más de 355 mil pistolas y revólveres que se encuentran en manos de civiles en el Perú. La propuesta, revelada por Punto Final, pretende crear una base de datos que permita identificar si un arma legal estuvo involucrada en un crimen. Sin embargo, la iniciativa ha generado discrepancias dentro del oficialismo y todavía espera una decisión del Ministerio del Interior.

El proyecto de decreto supremo fue presentado por la Policía al Gobierno Central el pasado 7 de agosto y plantea crear el certificado de huella balística. El procedimiento alcanzaría a quienes compren armas de fuego en adelante y a los actuales propietarios cuando soliciten renovar sus licencias. Para ello, deberán realizar disparos de prueba que permitan registrar las marcas que dejan sus armas en los casquillos y proyectiles.

¿Cómo funcionaría el registro de huellas balísticas?

La propuesta busca alimentar el Sistema Integral de Identificación Balística (IBIS), una herramienta que permite comparar las marcas encontradas en casquillos y proyectiles recogidos en escenas del crimen con las muestras registradas previamente. Los peritos analizan características como las marcas de percusión de la aguja percutora y las estrías que deja el cañón sobre el proyectil.

El jefe de la Dirincri, Ricardo Espinoza Cuestas, considera que esta medida fortalecería las investigaciones policiales. Como ejemplo, el reportaje presenta el caso del asesinato de la comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, ocurrido el pasado 19 de septiembre. Tras detener al presunto sicario y decomisar el arma utilizada, la Policía determinó que ocho casquillos encontrados en la escena habían sido disparados por esa pistola. Además, el análisis mediante IBIS permitió vincularla con otros cinco eventos.

La Policía sostiene que el registro permitiría contrastar las evidencias de futuros delitos con las huellas de las armas legales. Para implementar el sistema, la Dirección de Criminalística cuenta actualmente con cuatro laboratorios habilitados en Chiclayo, Trujillo, Lima y Arequipa, con capacidad para procesar 65 mil registros al año en un turno. Con dos turnos, podría llegar a 130 mil y completar el registro de las armas contempladas en un plazo aproximado de tres años.

Rospigliosi y los propietarios de armas cuestionan la iniciativa

La propuesta no cuenta con el respaldo de todos los sectores. La Asociación de Propietarios Legales de Armas de Fuego (APLAF) sostiene que el registro no garantizaría resultados, pues las marcas de un arma pueden cambiar por el desgaste de sus componentes o por modificaciones en piezas como el cañón y la aguja percutora. También advierte que las armas utilizadas en delitos podrían provenir del mercado ilegal y, por tanto, no estar inscritas en la base de datos.

Una de las voces más críticas es la del senador fujimorista Fernando Rospigliosi, quien fue presidente y es miembro de APLAF. El legislador califica la propuesta como un gasto innecesario y sostiene que experiencias en Estados Unidos demostraron que este tipo de registros no resulta eficaz. Como sustento, alude a un estudio del Consejo Nacional de Investigación estadounidense publicado en 2008, que cuestionó la capacidad de la tecnología de entonces para procesar grandes bases de datos sin generar falsos positivos.

En contraste, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) expresó su respaldo a la medida. El 28 de octubre, su titular, Eswin Manay, remitió al Ministerio del Interior tres informes favorables a la creación del registro, aunque con observaciones técnicas. La propuesta contempla que no cumplir con la pericia pueda impedir la renovación de una licencia y dar lugar al internamiento o decomiso del arma, además de eventuales acciones ante el Ministerio Público si no es entregada.

La decisión final está en manos del ministro del Interior, César Astudillo. Mientras la Policía insiste en que el registro permitiría fortalecer la investigación de delitos con armas de fuego, Rospigliosi cuestiona su costo y utilidad. Así, una propuesta que lleva más de diez años pendiente de implementación enfrenta ahora una discusión dentro del propio oficialismo.

MIRA LA EDICIÓN DEL 22 DE NOVIEMBRE DE PUNTO FINAL