León XIV en Ucayali: el papa lamenta asesinatos de líderes indígenas y pide proteger la Amazonía

Punto Final presenta la crónica del recorrido de León XIV por Cusco y Ucayali, dos regiones que recibieron al pontífice entre muestras de fe, expresiones culturales y mensajes sobre la importancia de preservar las tradiciones y proteger el medio ambiente. En su primera visita a la Amazonía de Ucayali, el papa lamentó el asesinato de líderes indígenas que defendieron sus territorios y denunció las consecuencias de la deforestación, la minería ilegal y los derrames de petróleo.

Cusco recibió a León XIV entre danzas, tradiciones y muestras de fe

Tras despedirse de Chiclayo bajo una lluvia que los fieles interpretaron como las lágrimas de una ciudad que veía partir a uno de sus hijos, León XIV emprendió su viaje hacia Cusco. Desde la noche anterior, decenas de personas habían esperado frente a la casa episcopal para recibir su bendición. Algunos llegaron desde otras ciudades e incluso desde el extranjero para reencontrarse con el pontífice, quien durante años fue obispo de Chiclayo.

En Cusco, lo esperaban en Sacsayhuamán con danzas, cantos y diversas manifestaciones culturales. En medio de esta expresión de identidad, León XIV reflexionó sobre el valor de las tradiciones populares y su capacidad para transmitir enseñanzas a las nuevas generaciones.

“Las tradiciones populares, con sus símbolos y sus dinámicas, impregnadas de valores de comunión y solidaridad cristiana, son un tesoro invaluable de buenas enseñanzas”, expresó. También destacó la importancia de que los jóvenes participen en estas actividades y que sus aportes sean escuchados y valorados.

La visita movilizó a fieles que llegaron desde distintas regiones. Algunos afrontaron largos viajes y problemas de salud para estar presentes. Una mujer procedente de Arequipa contó que incluso necesitó atención en la Cruz Roja por un incremento de su presión arterial, pero que eso no le impidió permanecer en el lugar para recibir la bendición del papa.

Más tarde, cerca de 30 000 personas se congregaron en la Plaza de Armas del Cusco para participar en el rezo del Ángelus junto al pontífice. Entre muestras de devoción y entusiasmo, la ciudad andina fue una de las escalas más concurridas de su recorrido.

León XIV en Ucayali: “La sangre de estos hermanos reclama justicia”

Desde el corazón de los Andes, León XIV llegó a la Amazonía. Pucallpa se convirtió en el escenario de un acontecimiento histórico: por primera vez, un papa visitaba esta ciudad. A su llegada, el pontífice volvió a mostrar la cercanía que había caracterizado sus encuentros anteriores y se detuvo para saludar a los niños que lo esperaban.

En Ucayali también se reunió con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos. Escuchó sus testimonios, reconoció su trabajo y expresó su admiración por la capacidad de resistencia de estas comunidades frente a las dificultades que enfrentan.

Uno de los mensajes más contundentes de su visita estuvo dirigido a la violencia contra los defensores indígenas. León XIV lamentó que, en los últimos años, numerosos líderes hayan sido asesinados por proteger sus territorios y exigió justicia para las víctimas.

“La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, manifestó el pontífice, al denunciar una situación que mantiene en peligro a quienes defienden sus comunidades y los recursos naturales de la Amazonía.

También cuestionó el abandono que padecen diversas poblaciones, donde las dificultades para acceder a servicios básicos como salud y educación se agravan por las distancias y la ausencia de las instituciones. Asimismo, expresó su preocupación por la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes que sufren violencia y abusos sexuales, muchas veces en contextos de silencio, complicidad e impunidad.

La protección de las personas y sus comunidades estuvo acompañada de un llamado directo a cuidar el medio ambiente. El papa recordó que la Amazonía es la casa de sus pueblos y advirtió sobre las heridas que dejan la deforestación indiscriminada, la contaminación de los ríos por la minería ilegal y los vertidos de petróleo.

“No son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población”, sostuvo.

A estas amenazas añadió el avance del narcotráfico, que aprovecha la pobreza de los jóvenes para atraerlos con falsas promesas de ganancias y alejarlos de sus propias raíces culturales.

Frente a este escenario, León XIV destacó la capacidad de los pueblos amazónicos para resistir y comenzar de nuevo. También planteó que las heridas sociales y ambientales requieren una respuesta que no se limite a las palabras, sino que promueva justicia, reparación y respeto por la dignidad humana.

La jornada concluyó en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, donde el pontífice presidió una multitudinaria celebración eucarística. Fieles de distintas localidades llegaron hasta el recinto para participar en la misa y escuchar su mensaje.

Así, la primera visita de un papa a Pucallpa dejó un llamado que trascendió la celebración religiosa: proteger a quienes defienden sus territorios, exigir justicia por los líderes indígenas asesinados y preservar la Amazonía, un hogar cuya conservación es fundamental para sus pueblos y para el futuro del planeta.

MIRA LA TRANSMISIÓN DE PUNTO FINAL DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2026