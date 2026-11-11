Papa León XIV regresa al Perú: instituciones peruanas e internacionales expresan su saludo por su llegada

A solo unas horas de que el Papa León XIV llegue al Perú, instituciones nacionales e internacionales celebran el retorno del pontífice en sus redes sociales.

Tras su paso por Argentina y Uruguay, el pontífice culminará su recorrido por Sudamérica en el país que lo acogió por más de 20 años. Este viaje lleva como lema “Abramos el corazón”, un mensaje que busca promover la fe, la fraternidad y la esperanza.

Una de las primeras entidades estatales en pronunciarse fue la Fuerza Aérea del Perú (FAP). En su publicación, le dan la bievenida y mencionan que “nos preparamos para acompañar esta histórica visista con compromiso, vocación de servicio y orgullo de servir al Perú”

En el ámbito internacional, la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR por sus siglas en inglés) señaló que esta visita “nos recuerda que la acogida, la solidaridad y la integración también expresiones del amor al prójimo”

AGENDA OFICIAL DEL PAPA

Este miércoles 11 de noviembre se cumplirá el primer día de la agenda oficial del Papa León XIV en el Perú. A continuación, las actividades oficiales que tendrá:

11 de noviembre

14:00 pm: Salida en avión del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires con destino a Lima.

17:30 pm: Llegada a la Base Aérea del Callao (Bienvenida oficial)

8:15 pm: Ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno

18:45 pm: visita a la presidente de la República

19:45pm: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el Cuerpo Diplomático en el Gran Teatro Nacional (Discurso del Santo Padre

OTRAS ACTIVIDADES DEL PAPA

Durante su estadía en el Perú recorrerá cuatro ciudades: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde participará en misas multitudinarias, encuentros con autoridades, jóvenes, representantes de la Iglesia y comunidades religiosas.

Uno de los momentos más significativos será su regreso a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023. Allí presidirá una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y sostendrá reuniones con representantes de la Iglesia y del ámbito universitario.

También visitará Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, y el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, donde participará en una jornada de oración.

En Cusco llegará al parque arqueológico de Saqsaywaman para encontrarse con los fieles y dirigir el Ángelus. Finalmente, en Pucallpa sostendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, antes de regresar a Lima para celebrar una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

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