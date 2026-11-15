Papa León XIV regresó a Chiclayo y se reencontró con el cariño de su hogar

Chiclayo recibió al papa León XIV entre muestras de emoción, lágrimas y expresiones de cariño. Durante su recorrido en el papamóvil por las Pampas de Pimentel, miles de personas se congregaron para verlo de cerca. Padres y madres levantaban a sus hijos pequeños hacia el cielo con la esperanza de que el pontífice los bendijera. “Estamos de fiesta”, resumió una mujer entre la multitud.

El regreso de Robert Prevost tuvo un significado especial para los habitantes de esta ciudad del norte del Perú, donde fue obispo y construyó un vínculo que permanece vivo. «¡El papa es chiclayano!», gritaban los fieles a su paso. En las calles, muchas personas levantaban las manos y no podían contener las lágrimas al verlo nuevamente en la tierra que fue su hogar durante años.

Los recuerdos de una ciudad que no olvida a su obispo

En una de las capillas de Chiclayo, una pared reúne decenas de fotografías de León XIV durante su etapa en la ciudad. Las imágenes lo muestran en distintos momentos de su labor pastoral: partiendo un pastel, participando en jornadas de oración y celebrando misas, incluso durante la pandemia. “No hay familia en el pueblo que no tenga una foto con él”, comentó uno de los trabajadores del lugar.

Para algunos, volver a verlo también significó revivir momentos personales. Una mujer que acudió acompañada de su madre, de 93 años, contó a Latina que la emocionaba el sentimiento de paz que transmite el pontífice. “Y sentirnos orgullosos de que estuvo en nuestra tierra”, expresó conmovida.

El cariño tan especial entre Chiclayo y el papa León XIV es mutuo, como evidenció en su primer discurso. “¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes. Gracias por su cariño, sus oraciones, especialmente por mi salud, en estos momentos de prueba que con ayuda de Dios estoy superando”, manifestó emocionado.

Los pedidos de los niños y las esperanzas de los fieles

La visita también despertó ilusión entre los más pequeños. Algunos niños le escribieron cartas que llevaban consigo por si se daba la ocasión de entregárselas al santo padre. Uno de ellos expresó un deseo que iba más allá de su propia familia: “Quiero decirle al papa que ore por los niños, que no pasen hambre, que tengan una vivienda donde vivir y que sus padres siempre los quieran”.

También hubo quienes llegaron con preocupaciones familiares y personales. Una mujer contó a Latina que quería poner en manos del papa a su hijo, quien había caído en los vicios. Para ella, como para muchos de los presentes, la visita representaba una oportunidad de acercarse a alguien en quien depositan su fe y esperanza.

Al despedirse de los fieles, León XIV, saltándose el protocolo, compartió un último mensaje a través de un micrófono que consiguió mientras caminaba en la calle: “Que la bendición esté con ustedes”. En Chiclayo, su regreso fue mucho más que una actividad de la gira papal: fue el reencuentro con su hogar.

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