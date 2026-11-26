Las lluvias de extrema intensidad registradas este jueves 26 de noviembre en Piura provocaron inundaciones en el centro urbano de la ciudad y activaron al menos diez quebradas en las provincias altoandinas de Morropón, Ayabaca y Huancabamba. De acuerdo con los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entre las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m. se acumularon 60.0 mm en El Chira, además de 20.9 mm en Piura, 16.0 mm en Tongorrape, 13.9 mm en San Miguel y 10.2 mm en Lancones.

Previamente, el Senamhi informó que las precipitaciones superaron los 40 milímetros, acompañadas de truenos y vientos mayores a 35 kilómetros por hora. La lluvia, que inicialmente duró menos de una hora durante la tarde y se intensificó por la noche, terminó dividiendo a la ciudad en dos, dejando inundados tanto el centro urbano como sectores aledaños, mientras varias zonas reportan cortes del servicio eléctrico y los ciudadanos piden apoyo a las autoridades, que aún no activan mecanismos para mitigar la emergencia.

Asimismo, se registraron otros acumulados significativos en la región, donde Piura alcanzó 59.2 mm, seguido de Hacienda Bigote con 45.9 mm y Morropón con 45.7 mm. En reportes posteriores sobre la continuidad de las lluvias, se contabilizaron 33.8 mm en El Chira, 17.1 mm en Piura, 13.5 mm en San Miguel y 9.7 mm en Tingorae.

PRONÓSTICO DE LLUVIA PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

Debido a la activación de las quebradas, el tránsito vehicular presenta restricciones en las rutas hacia Huancabamba, Canchaque y Huarmaca. Esta situación ha dejado sin paso a diversos centros poblados de dichas jurisdicciones, donde los caminos de tierra y las pendientes elevan el nivel de riesgo, aunque todavía no se ha precisado la cifra exacta de personas afectadas ni el plazo estimado para restablecer la circulación.

Por otro lado, la entidad meteorológica advirtió que se prevé que las precipitaciones continúen desarrollándose de forma intermitente en la región.

Finalmente, según el pronóstico del tiempo emitido por el Senamhi para los días 27, 28 y 29 de noviembre, en la mayoría de zonas de Piura se espera un cielo nublado durante el día y por la tarde con tendencia a lluvia.

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