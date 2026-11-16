Papa León XIV en Santa Cruz de Succhabamba: Un emotivo reencuentro y la promesa cumplida

El papa León XIV visitó el distrito de Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca, la mañana del 14 de noviembre como parte de su visita pastoral por el Perú. A más de 2000 metros de altitud, el sumo pontífice regresó al pueblo donde ejerció su labor misionera durante ocho años como obispo de Chiclayo, cumpliendo la promesa de volver que hizo antes de partir al Vaticano.

“Hermanas y hermanos, cuánta alegría. Una vez más me encuentro con ustedes aquí en Santa Cruz. Es como un sueño muy grande que el Señor ha permitido que un servidor llegue hasta aquí en esta visita pastoral a la diócesis de Chiclayo y todo el Perú”, expresó el pontífice tras descender en helicóptero y saludar a los fieles en la parroquia local.

Ocho años de labor pastoral y devoción al Señor del Costado

El vínculo del papa León XIV con esta provincia cajamarquina —perteneciente a la jurisdicción eclesiástica de la diócesis de Chiclayo— comenzó en noviembre de 2014, cuando fue nombrado administrador apostólico, y se consolidó en septiembre de 2015 al asumir como obispo.

Durante su gestión, el entonces monseñor Prevost conducía su camioneta entre tres y cuatro horas por carreteras de trocha para llegar cada 28 de septiembre a la festividad patronal del Señor del Costado, además de visitar caseríos alejados como el centro poblado de Udima para oficiar misas y confirmaciones.

Cercanía con los fieles: “Ningún 28 de septiembre se perdía. En 2022 se despide de la población y promete volver, pero jamás imaginaríamos que volvería como papa “, recordó Wildor Cubas, párroco de la Iglesia La Inmaculada de Santa Cruz .

Recuerdo de los pobladores: “Se hizo amigo de todos por su sencillez y por darse siempre a su feligresía. Todos los cruceños nos consideramos amigos del Santo Padre”, señaló Manuel Calderón, vecino de la localidad.

El origen del retorno: una audiencia en Roma y el año jubilar

En enero de 2023, Robert Prevost dejó el Perú tras ser designado prefecto del Dicasterio para los Obispos y posteriormente creado cardenal. Sin embargo, el lazo con Santa Cruz de Succhabamba se mantuvo activo.

En octubre de 2024, una delegación de Santa Cruz viajó al Vaticano llevando dos réplicas de 60 centímetros del Señor del Costado para ser bendecidas por el papa Francisco. Durante esa estadía, el entonces cardenal Prevost recibió a los peregrinos y se comprometió a visitar el distrito para clausurar el año jubilar de su santo patrono. Seis meses después de aquel encuentro, fue elegido sumo pontífice, concretando su retorno al Perú ya como líder de la Iglesia Católica.

Murales, impacto turístico y expectativa económica

Para recibir al papa León XIV, el artista local Edwin Izquierdo pintó más de 30 murales en el distrito que retratan los pasajes de su trabajo pastoral, como las ceremonias de confirmación y su contacto cotidiano con los vecinos.

Más allá del ámbito religioso, los habitantes de Santa Cruz de Succhabamba destacan que la cobertura internacional de la visita papal representa una oportunidad clave para visibilizar la provincia, impulsar el turismo y atender necesidades urgentes de infraestructura vial.

“Santa Cruz se va a conocer a nivel nacional e internacional. Nuestras carreteras están en mal estado y nos falta ayuda; esta visita va a ser el comienzo para que se dinamice nuestra economía”, afirmó Danila Ramos, pobladora del distrito.

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