Papa León XIV hizo una cerrada defensa de los líderes indígenas y el medio ambiente: Mira lo que dijo en Pucallpa

Durante su visita a Pucallpa, el papa León XIV exigió justicia para los líderes indígenas que han sido asesinados por defender la Amazonía de organizaciones criminales que se dedican a actividades ilícitas, como la minería irregular.

“No es posible separar la custodia de la selva amazónica de la preocupación por los pueblos que la habitan. La ecología integral, la justicia social y la vida espiritual van de la mano. El primer testimonio que hemos escuchado nos ha recordado que incluso defender la propia casa puede costar la vida. En los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres“, remarcó.

De otro lado, el papa León XIV recordó la denuncia del papa Francisco en la encíclica Laudato si’ contra un modelo que explota la naturaleza y las culturas para beneficiar económicamente a unos pocos. También alertó sobre el narcotráfico y su impacto en los jóvenes de la Amazonía.

“La deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y los accidentes del petróleo no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población”, expresó.

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