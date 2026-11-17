La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) entregó al papa León XIV una nueva edición de la Doctrina Christiana y catecismo para instrucción de los indios durante su visita apostólica al país. El acto vincula esta joya del patrimonio bibliográfico nacional, publicada originalmente en Lima en 1584, con la presencia del pontífice en territorio peruano.

La institución también presentó un segundo ejemplar que el sumo pontífice firmó de su puño y letra. Este volumen pasará a formar parte de los repositorios de la entidad estatal como testimonio histórico del reencuentro del líder religioso con el pueblo peruano.

El libro obsequiado a León XIV incluye una dedicatoria especial en honor a su madre, Miledred Martínez, quien se desempeñó como educadora y bibliotecaria. Este detalle conecta la pieza editorial de 442 años de antigüedad con la historia familiar del papa y resalta la importancia de la lectura y los espacios bibliotecarios.

Mediante esta iniciativa editorial, la entidad cultural vuelve a poner en circulación un texto fundamental para la memoria del país. El lanzamiento facilita que las nuevas generaciones puedan consultar, estudiar y difundir una publicación considerada el primer impreso de Sudamérica.

GRAN VALOR HISTÓRICO

La publicación destaca por su composición trilingüe, ya que integra textos en castellano, quechua y aimara. Esta característica evidencia el uso de las lenguas originarias en la enseñanza religiosa durante la época colonial y refleja el encuentro entre distintas culturas.

En sus páginas se recopilan oraciones, catecismos, preguntas, respuestas y diversas explicaciones sobre la fe destinadas a la instrucción religiosa. Asimismo, el documento funciona como una herramienta de consulta para historiadores, lingüistas e investigadores que analizan las formas de comunicación y relaciones sociales de aquel periodo.

El texto permite además conocer los inicios de la imprenta en el territorio nacional y el rol que cumplió Lima como eje de producción intelectual en el siglo XVI. De este modo, la reedición en el marco de la visita papal promueve el análisis sobre los procesos de evangelización y el aporte de los idiomas originarios en la identidad del Perú.

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