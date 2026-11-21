El Gobierno de Perú ha puesto en marcha en Lima el primer Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Marina gestionado por el Estado para atender a especies amenazadas por la actividad pesquera y el fenómeno de El Niño. El recinto, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, alberga desde su apertura el pasado 13 de noviembre a 30 aves marinas: 24 pelícanos, cuatro pingüinos de Humboldt, un piquero y un cormorán.

La iniciativa, impulsada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) —adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego— en alianza con la Universidad Científica del Sur, Profonanpe y otras instituciones privadas busca cubrir un vacío en la conservación costera del país. Según datos oficiales, de los 17 centros de rescate autorizados en Perú, solo tres se ubican en el litoral y ninguno contaba hasta ahora con infraestructura diseñada específicamente para animales marino-costeros.

El establecimiento dispone de áreas de cuarentena y atención veterinaria para recuperar a ejemplares vulnerables antes de su reinserción. Desde el inicio de sus operaciones, los especialistas ya han devuelto tres gaviotas a su hábitat natural y han programado la liberación de otros once pelícanos en la playa Marvilla. El ámbito de intervención del centro abarca las regiones de Lima y Áncash.

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, subrayó la importancia de la cooperación público-privada para mitigar el impacto ambiental sobre la biodiversidad del litoral. El proyecto cuenta con el respaldo de Profonanpe, la Sociedad Nacional de Pesquería y la empresa TASA, aunque las autoridades han hecho un llamamiento al sector privado a través de la campaña Somos Fauna para sumar financiamiento y medicamentos que garanticen la sostenibilidad del recinto.

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