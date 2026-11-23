El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas del Perú encabezan las labores de respuesta, evacuación y prevención en las regiones de Piura y Tumbes frente a las fuertes precipitaciones y el peligro de desbordes vinculados al fenómeno El Niño. Como parte de estas intervenciones en el norte del país, desde la madrugada se ejecuta el drenaje de agua pluvial en viviendas anegadas del asentamiento humano Godofredo García Baca, ubicado en el distrito piurano de Tambogrande.

De manera paralela al apoyo castrense, la municipalidad de Tambogrande desarrolla un empadronamiento dirigido a las familias damnificadas por el temporal. A través de este censo, la comuna busca trasladar a los vecinos afectados hacia un albergue próximo, recinto en el que se les brindará protección, alimentos y vestimenta.

En el plano operativo en Godofredo García Baca, los efectivos de la Primera Brigada de Caballería del Ejército utilizan motobombas de dos pulgadas para retirar el agua acumulada en los inmuebles. A estas jornadas de limpieza se integran también brigadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento junto con personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

SECTORES CRÍTICOS

La asistencia militar abarca igualmente otros puntos vulnerables de la misma jurisdicción ante las lluvias registradas en las últimas horas. Un equipo adicional de intervención rápida del Ejército se encuentra desplegado en el asentamiento humano Los Almendros II, en Tambogrande, con el fin de socorrer a los pobladores perjudicados.

Según lo reportado por el sector Defensa, el personal militar continuará desplazándose hacia otras localidades que permanecen en emergencia a causa de las precipitaciones en la zona norte del territorio nacional. Con ello, las autoridades buscan asegurar una cobertura oportuna para los habitantes afectados por las condiciones climáticas adversas.

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