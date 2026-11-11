Poder Judicial dictó prisión preventiva contra Daniel Chahuayo por presunto feminicidio de estudiante de 20 años

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Daniel Sebastián Chahuayo Yauri, de 28 años, investigado por el presunto feminicidio de una estudiante de Comunicaciones de 20 años cuyo cuerpo fue hallado en una chacra de Chuquitanta, en San Martín de Porres.

La medida fue obtenida por el Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte. La fiscal provincial Amparo Carolina Zavaleta del Valle sustentó el requerimiento ante el órgano jurisdiccional, que declaró fundado el pedido.

NECROPSIA REVELÓ AGRESIÓN SEXUAL

Los resultados de la necropsia practicada a los restos determinaron que la estudiante habría sido víctima de una agresión sexual y que la causa de su muerte fue asfixia. El cadáver fue encontrado en una chacra ubicada cerca de la muralla de Chuquitanta. En tanto, la madre de la joven confirmó los resultados del examen médico legal y pidió que se haga justicia por la muerte de su hija.

AMIGAS SEÑALARON UN PRESUNTO ANTECEDENTE

En el marco de las investigaciones, amigas de la víctima brindaron testimonios sobre un episodio que habría ocurrido aproximadamente un año antes del crimen. Según su relato, en ese entonces Chahuayo Yauri habría llevado a la estudiante a un hotel sin su consentimiento, pero ella finalmente logró escapar.

Las allegadas indicaron que la familia de la joven no conocía este hecho y que el investigado nunca fue denunciado ante las autoridades. La investigación fiscal continuará durante el plazo establecido por la medida judicial.