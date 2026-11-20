Luego de confirmar la captura de uno de los criminales más peligrosos y requeridos por la justicia peruana, la Policía Nacional del Ecuador anunció que Jolín Bazán Valderrama, alias ‘Jolín’, fue “puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales y su respectiva entrega a las autoridades del Perú”.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la institución ecuatoriana detalló que el presunto cabecilla de la estructura delictiva ‘La Jauría’ (o ‘La Nueva Jauría’) fue intervenido la noche del jueves 19 de noviembre en un resort del sector costero de Playa Azul, en la parroquia Tonsupa, provincia de Esmeraldas, en una operación coordinada con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

CAPTURAMOS EN ESMERALDAS A PRESUNTO CABECILLA DE UN GRUPO DELINCUENCIAL Y UNO DE LOS MÁS BUSCADOS DE PERÚ Mediante una operación coordinada en el sector Playa Azul, en Tonsupa, #Esmeraldas, la #PolicíaEcuador, junto a @HSI_HQ de Estados Unidos y la Policía Nacional del Perú, capturó al presunto cabecilla de la estructura delictiva “La Jauría” y considerado objetivo de alto valor requerido por la justicia peruana. Durante la intervención se levantaron teléfonos celulares, equipos informáticos y dinero en efectivo como indicios. El sujeto será puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales y su respectiva entrega a las autoridades del Perú. #EstrategiaOperacional3D

#ServirYProtegerConFirmeza — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) November 20, 2026

Según el reporte oficial difundido por la fuerza policial del país vecino y el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, durante el allanamiento en el balneario también se detuvo a un segundo sujeto identificado como Manuel Eduardo Castillo León. En el inmueble los agentes incautaron diez celulares, dos computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentación clave que servirá como evidencia para las pesquisas binacionales.

PERÚ OFRECÍA 300 MIL SOLES POR SU PARADERO

Bazán Valderrama figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior peruano, que ofrecía 300 mil soles por datos sobre su ubicación, además de contar con una notificación roja de Interpol vigente en 196 países.

Sobre él pesa una sentencia firme de cadena perpetua dictada en el Perú por el secuestro agravado y posterior asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, crimen perpetrado en Trujillo durante el año 2022.

De acuerdo con los informes de inteligencia policial, la organización criminal encabezada por alias ‘Jolín’ protagonizaba una feroz disputa territorial contra la banda rival ‘Los Pulpos’ en el norte del país, especialmente en Trujillo. Ambas redes mantenían enfrentamientos armados por el dominio de delitos como el sicariato, la extorsión, los secuestros y la minería ilegal.

Tras conocerse el resultado del operativo internacional, el ministro del Interior del Perú, César Astudillo, informó que ya coordinó directamente con su par ecuatoriano para ejecutar la expulsión inmediata del detenido. Siguiendo los protocolos bilaterales, ‘Jolín’ será conducido bajo estrictas medidas de seguridad hacia el puesto fronterizo de Aguas Verdes para su entrega formal a la PNP, paso previo a su traslado a Lima y reclusión en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad.

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