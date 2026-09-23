Primavera inicia con ola de calor: Senamhi activa alerta roja en Lima y más de 20 regiones

El aviso estará vigente hasta el viernes 25 de septiembre y advierte un incremento de las temperaturas en la costa y la sierra del país. En Lima, algunos distritos podrían alcanzar los 31 °C.

La primavera comenzó en el Perú con temperaturas elevadas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta roja desde este miércoles 23 hasta el viernes 25 de septiembre debido al incremento de la temperatura diurna en más de 20 regiones del país.

La alerta comprende a Lima y Callao, además de regiones como Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Junín y Huánuco, entre otras.

En Lima Metropolitana, los distritos cercanos al litoral registrarían temperaturas de entre 19 °C y 30 °C, mientras que en zonas más alejadas del mar, como Ate, La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, los valores podrían llegar hasta los 31 °C.

Para este jueves 24, la costa norte tendría las temperaturas más altas del periodo, con máximas de hasta 35 °C. En la costa central, donde se ubica Lima, se esperan temperaturas de entre 24 °C y 30 °C.

El Senamhi también advierte que la menor nubosidad durante el mediodía favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta. En la capital todavía podrían presentarse mañanas nubladas y lloviznas ocasionales, seguidas de brillo solar durante el día.

Estas condiciones se presentan en un contexto de temperaturas elevadas del mar y la presencia del Fenómeno El Niño Costero, escenario que podría mantener las condiciones cálidas en la costa durante los próximos meses.

El organismo recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación, y mantenerse atenta a sus avisos meteorológicos.

LLUVIAS MARCARÁN EL INICIO DE LA PRIMAVERA EN EL NORTE

El calor no será la única característica del cambio de estación. En Piura y Tumbes se esperan lluvias de ligera intensidad entre el 22 y el 25 de septiembre, con una posible intensificación a partir del 27 de septiembre.

Según la perspectiva estacional del Senamhi, la costa norte podría registrar precipitaciones por encima de sus valores habituales durante los próximos meses. En Tumbes y Piura aumenta además la posibilidad de lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente hacia noviembre y diciembre.

En la costa central y sur continuarán presentándose episodios de llovizna durante las noches y madrugadas, acompañados de un incremento de los vientos en las localidades próximas al litoral.

En contraste, para la Amazonía y sectores de la sierra suroriental, principalmente Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, se proyectan precipitaciones entre normales e inferiores a lo habitual.

EL NIÑO COSTERO MANTIENE UN ESCENARIO CÁLIDO

Las condiciones previstas para esta primavera están relacionadas con las temperaturas elevadas del océano Pacífico frente a la costa peruana. De acuerdo con la información proporcionada por el Senamhi y el Enfen, el país permanece bajo un escenario asociado al Fenómeno El Niño Costero, cuya evolución seguirá siendo monitoreada durante los próximos meses.

Este contexto favorece la persistencia de condiciones cálidas en el litoral y explica, junto con otros factores atmosféricos y oceánicos, el comportamiento previsto de las temperaturas y las precipitaciones durante el inicio de la primavera.

Ante el incremento de las temperaturas y de la radiación UV, las autoridades recomiendan reducir la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad de radiación, y mantenerse atentos a los avisos oficiales del Senamhi.

El organismo continuará monitoreando las condiciones meteorológicas, hidrológicas y climáticas para actualizar sus pronósticos y emitir nuevos avisos cuando sea necesario.

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