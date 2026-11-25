El corresponsal de TV Perú, Marcio Pérez, fue víctima de un ataque con arma de fuego este miércoles 25 de noviembre en la ciudad de Pucallpa. El hecho ocurrió alrededor de las 6 p. m., cuando el periodista se encontraba cenando junto a un equipo de prensa de la filial del canal del Estado en un establecimiento comercial. En esas circunstancias, un sujeto apareció y disparó contra el comunicador.

El proyectil impactó en el brazo derecho de Marcio Pérez, quien fue trasladado de inmediato al Hospital Regional de Pucallpa para recibir atención médica. Según la información difundida, su recuperación presenta un pronóstico favorable y su estado de salud es estable.

Frente a lo acontecido, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) se pronunció y exigió a las autoridades competentes una investigación diligente para esclarecer el ataque. Asimismo, la institución demandó la implementación de garantías concretas que permitan resguardar la integridad física del comunicador. Este atentado ocurre apenas unos días después de que el papa León XIV hiciera un llamado público para detener la violencia en la referida ciudad.

ANTECEDENTE DE AGRESIÓN

La labor informativa de Marcio Pérez en la región Ucayali ya había registrado incidentes hostiles meses atrás, mientras ejercía sus funciones. En aquella oportunidad, el comunicador de TV Perú y su camarógrafo fueron agredidos mientras realizaban una transmisión en vivo desde los exteriores de la comisaría de San Fernando, en Pucallpa. Durante el enlace televisivo, un individuo arrojó agua contra ambos trabajadores de prensa, lo que provocó la interrupción momentánea de la señal.

La cobertura periodística estaba vinculada a la detención del capitán de la Policía Nacional del Perú, Baltazar Camacho Sánchez. La intervención formaba parte de las diligencias ejecutadas conjuntamente por la Fiscalía de Crimen Organizado y la Diviac en la jurisdicción ucayalina. Como parte de ese operativo, las autoridades investigaban al oficial y a otros agentes policiales por su presunta implicancia en una red dedicada a la extorsión en la región.

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