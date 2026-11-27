El río Tumbes alcanzó un caudal extremo de 1.125,97 metros cúbicos por segundo (m³/s) en la estación hidrológica El Tigre, a las 3:00 a. m. de este viernes 27 de noviembre, y mantiene una tendencia ascendente debido a las fuertes lluvias, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El umbral rojo de esa estación es de 1.000 m³/s.

Ante el aumento del nivel del agua y el riesgo de desbordes, el Senamhi exhortó a la población a mantenerse alejada de las riberas y a evitar cruzar corrientes de agua.

La alerta comprende los centros poblados de El Prado Bajo, Carreteras, El Prado, Prado Alto, Limón, Oidor, Pampas del Hospital, Tumbes, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa María, Casa Blanqueada, Francos y Garbanzal.

27, 2026

EJÉRCITO INTERVIENE EN TUMBES

Efectivos de la Primera Brigada de Infantería del Ejército del Perú evacuaron el agua acumulada con motobombas y maquinaria pesada. Los trabajos se concentraron en los alrededores de la avenida Arica y la Villa Naval.

En la Villa Naval, junto con personal de la Marina de Guerra, se usó una retroexcavadora para retirar los restos de un tramo del muro perimétrico que colapsó por la humedad causada por las lluvias. Los brigadistas de intervención rápida también distribuyeron sacos de arena entre las familias cuyos inmuebles estaban en riesgo de inundación.

EJÉRCITO INTERVIENE EN PIURA

En Piura, el Ejército retiró el agua acumulada tras las intensas precipitaciones de la madrugada. En el sector El Chical, se usó un trasvasador para drenar el agua mediante una manguera de 400 metros de largo.

Una segunda maquinaria se instaló en la zona de Ignacio Merino, donde los militares continuaron con la extracción. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, señaló que los soldados tuvieron que desplegar manualmente la manguera del segundo trasvasador hasta el río Piura durante toda la madrugada. Por ello, pidió mayor participación de las instituciones regionales y municipales en la atención de la emergencia.

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