Los distritos de Olmos, Motupe y Tongorrape, ubicados en la región Lambayeque, podrían enfrentar temperaturas que superen los 40 °C durante el verano de 2027. Así lo advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), que prevé la continuidad de las altas temperaturas, tanto durante el día como en horas de la noche.

Senamhi indicó que en los últimos días las estaciones meteorológicas de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque reportaron temperaturas que fluctuaron entre los 32 °C y 34 °C. En otros sectores de la franja costera, los valores registrados alcanzaron entre 33 °C y 36 °C.

CALENTAMIENTO DEL MAR INCREMENTA LAS TEMPERATURAS

El instituto meteorológico señaló que, Chiclayo llegó a registrar 34 °C y recordó que, en escenarios relacionados con el Fenómeno El Niño, la ciudad ha presentado valores cercanos a los 35 °C.

Este comportamiento estaría relacionado con el calentamiento de las aguas del océano Pacífico frente al litoral peruano, donde se identificaron anomalías térmicas de entre 7 °C y 8 °C. Esta condición contribuye a elevar las temperaturas del ambiente y favorece la persistencia del calor en la región.

A ello se suma la elevada humedad ambiental, que actualmente se encuentra entre el 60 % y 70 %. La presencia de vapor de agua intensifica la sensación de bochorno y hace que las altas temperaturas se perciban incluso durante la madrugada.

El panorama se agrava debido a que los vientos no han generado un descenso significativo de la temperatura, por lo que la población continúa experimentando jornadas con escaso alivio frente al calor.

OLMOS, MOTUPE Y TONGORRAPE PODRÍAN SUPERAR LOS 40°C

La mayor preocupación del organismo se concentra en Olmos, Motupe y Tongorrape, donde las condiciones climáticas podrían ocasionar temperaturas de 40 °C o superiores durante la temporada de verano.

Según el Senamhi, este escenario responde principalmente al calentamiento del mar frente a la costa y a las condiciones atmosféricas que suelen desarrollarse durante los episodios asociados al Fenómeno El Niño, los cuales pueden modificar el comportamiento habitual del clima.

La prolongación de estos episodios de calor también representa un riesgo para la población y las actividades agropecuarias. Uno de los principales problemas es el estrés térmico que puede afectar al ganado, especialmente en zonas rurales donde ya se han reportado fallecimientos de animales debido a las temperaturas extremas.

RECOMIENDAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CALOR

Ante la posibilidad de que continúen las altas temperaturas, el Senamhi recomendó adoptar medidas para evitar complicaciones relacionadas con la exposición prolongada al calor.

Entre las principales recomendaciones figuran mantener una hidratación constante, evitar permanecer durante periodos prolongados bajo los rayos solares, utilizar protector solar y procurar permanecer en espacios ventilados y con temperaturas frescas.

Estas medidas deben ser consideradas especialmente por los niños, adultos mayores y personas que realizan labores al aire libre, debido a su mayor exposición a los efectos del calor.

Asimismo, se aconsejó utilizar repelente para prevenir las picaduras de mosquitos y reducir el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por estos insectos.

🌡️📣 #Aviso #MINAM #SENAMHI | Del 25 al 28 de noviembre, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. ⚠️ Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/OtPq67smQd https://t.co/ZK5ZpJL26J — Senamhi (@Senamhiperu) November 24, 2026



SENAMHI EMITE ALERTA NARANJA POR LLUVIAS EN LAMBAYEQUE

Mientras la región enfrenta temperaturas elevadas, el Senamhi también mantiene avisos meteorológicos de nivel naranja para determinados sectores de Lambayeque durante el 25 y 26 de noviembre.

El pronóstico contempla la posibilidad de lluvias de intensidad moderada, principalmente en las zonas medias y altas de la región. Entre los distritos y localidades con mayor probabilidad de precipitaciones se encuentran Olmos, Tongorrape, Motupe, Puchaca, Chongoyape y Oyotún.

De acuerdo con los reportes recientes, Oyotún acumuló aproximadamente 10 milímetros de lluvia, mientras que otros sectores de la costa registraron cantidades inferiores a los cinco milímetros.

En Chiclayo también existe la posibilidad de precipitaciones ligeras durante las fechas señaladas, principalmente hacia el atardecer y durante la noche. Sin embargo, el comportamiento de las lluvias podría presentar diferencias dependiendo de las condiciones atmosféricas de cada localidad.

ADVIERTEN POSIBLES CRECIDAS DE RÍOS Y QUEBRADAS

El organismo meteorológico alertó que las precipitaciones en las cabeceras y zonas medias de las cuencas pueden ocasionar aumentos repentinos en los caudales de ríos y quebradas.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a mantenerse alejada de estos cauces cuando se presenten lluvias en las zonas altas, debido al peligro que representan las posibles crecidas y activaciones de quebradas. La advertencia está dirigida tanto a los habitantes como a las personas que visitan las áreas rurales.

El Senamhi recordó que en regiones vecinas como Tumbes y Piura ya se registraron acumulados superiores a los 50 litros por metro cuadrado, acompañados de incrementos en los caudales, desbordamientos e inundaciones.

En tanto, los sectores de Olmos, Tongorrape y Motupe reportaron acumulaciones de entre 30 y 40 litros por metro cuadrado.

Finalmente, la institución recomendó a las familias realizar labores preventivas en sus viviendas, como limpiar los techos, canaletas y sistemas de drenaje, con el propósito de facilitar la evacuación del agua y disminuir el riesgo de aniegos e inundaciones durante los próximos meses de mayor actividad pluvial.

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