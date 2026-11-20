Un sismo de magnitud 6.7 remeció la región central del Perú a las 7:09 p. m. de este viernes 20 de noviembre y se percibió desde Áncash hasta Ica, alcanzando también Junín y la ceja de selva. El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, recordó que el Perú es un país altamente sísmico y advirtió que el principal riesgo no radica en los fenómenos naturales, sino en el crecimiento desordenado de las ciudades, la calidad de las construcciones y la falta de prevención. En ese sentido, exhortó a la población a reforzar sus viviendas como primera medida de seguridad.

“El problema no es el sismo, el problema está en cómo hemos crecido como ciudad, cómo hemos construido nuestras viviendas, qué material hemos utilizado y cuánta cultura de prevención tenemos, porque lamentablemente nadie puede controlar la naturaleza, pero sí sabemos que vivimos en un país sísmico, por lo tanto, siempre tenemos que estar preparados y la preparación empieza por la vivienda”, remarcó en entrevista con Latina Noticias.

El especialista explicó que la gran profundidad del epicentro evitó un sacudimiento más violento en la superficie. En ese sentido, indicó que el movimiento telúrico se registró a 129 kilómetros de profundidad. Esta característica permitió atenuar el impacto del temblor en comparación con otros eventos registrados en la misma zona.

Hernando Tavera comparó este episodio con el sismo ocurrido en julio en Chupaca, el cual se produjo a solo 9 kilómetros de profundidad y cerca de zonas urbanas, provocando daños estructurales y el colapso de viviendas de adobe. En contraste, el evento de este viernes presentó menor intensidad en el suelo pese a tener una magnitud superior.

Respecto a la evaluación de daños materiales o personales, el titular del IGP señaló que las autoridades continúan recopilando reportes en las regiones afectadas para informar a la ciudadanía de manera progresiva.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ