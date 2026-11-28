Las intensas lluvias registradas en la región Piura han generado problemas en los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, dejando miles de conexiones sin servicio. Frente a esta situación, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) realiza labores de supervisión y seguimiento a las acciones que ejecuta la EPS Grau para restablecer la atención a los usuarios.

De acuerdo con el organismo regulador, las precipitaciones han perjudicado el funcionamiento de diversas instalaciones esenciales, entre ellas pozos de agua, reservorios, estaciones de bombeo y redes de desagüe.

MÁS DE 36 MIL CONEXCIONES AFECTADAS EN PIURA Y CATACAOS

Uno de los escenarios más complicados se presenta en Piura y Catacaos, donde 36 521 conexiones permanecen sin funcionamiento debido a los inconvenientes registrados en diferentes infraestructuras del sistema de agua potable.

Entre las instalaciones comprometidas se encuentran los pozos Grau, San Bernardo, El Indio, Kurt Bert y Tallanes, además de los pozos 16 y 17 de Catacaos. También se reportan problemas en los reservorios Niño Héroe, R2, R3, R6 y Ciudad del Niño.

A esta situación se suma la paralización de la estación de bombeo de aguas residuales Almirante Grau, afectada por las lluvias y la acumulación de agua. Como medida de respuesta, se contempla utilizar una motobomba para retirar el líquido acumulado y facilitar la recuperación de sus operaciones.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN SULLANA Y PAITA?

En Sullana, el servicio de agua potable y las estaciones de bombeo continúan funcionando. Una disminución en el ingreso de agua cruda fue superada luego de realizarse trabajos de limpieza para retirar los materiales que obstruían el canal de entrada.

En tanto, Paita registra limitaciones en la distribución de agua potable en determinados sectores debido a las precipitaciones. Por otro lado, en Amotape, Tambo, Tamarindo y Viviate, localidades donde las lluvias ya disminuyeron, el abastecimiento comenzó a normalizarse progresivamente.

FALLAS EN INFRAESTRUCTURA TAMBIÉN AFECTAN A OTRAS LOCALIDADES

Otra de las instalaciones perjudicadas es la cámara de bombeo Keiko Sofía, cuya inoperatividad mantiene afectadas a 1 935 conexiones e impide el llenado del reservorio R-7.

Mientras tanto, en Los Órganos, el sistema de alcantarillado continúa funcionando sin que se hayan reportado colapsos de consideración. Asimismo, los equipos electromecánicos permanecen operativos.

No obstante, los especialistas de la EPS Grau vienen evaluando las consecuencias de las interrupciones eléctricas en la estación de bombeo de aguas residuales de esta localidad.

La Sunass indicó que continuará supervisando el estado de los servicios y las medidas adoptadas por la empresa prestadora, con el objetivo de recuperar las instalaciones dañadas y reducir las dificultades que enfrentan los usuarios de las zonas afectadas por las lluvias.

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