Una banda criminal que utilizaba uniformes, chalecos y placas policiales falsas para simular operativos en las carreteras del VRAEM y asaltar a conductores fue desarticulada en Huamanga, Ayacucho. Los integrantes de “Los Errantes del Crimen” interceptaban a sus víctimas para robarles cargamentos de droga y revenderlos en el mercado ilegal.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de Robo de Drogas (DIVINROB), quienes detuvieron en flagrancia a alias “Manjar”, un expolicía que, al verse descubierto, habría apuntado con un arma de fuego contra los efectivos. La captura se produjo cuando se desplazaba en una camioneta plateada que utilizaba la organización para movilizarse y ocultar sus armas.

ASÍ OPERABA LA BANDA CRIMINAL EN LAS CARRETERAS DEL VRAEM

A pocos metros del lugar, en una vivienda de Villa Los Warpas, también fueron detenidos su conviviente, alias “Deisy”, y alias “Charapa”, quienes presuntamente intentaron ocultar el arsenal de la organización. Durante el registro del inmueble, la Policía incautó dos pistolas abastecidas, una réplica de carabina, más de 250 municiones, una motocicleta reportada como robada y chalecos y placas policiales falsificados.

Según las investigaciones, los delincuentes simulaban intervenciones policiales en las carreteras de Huanta y Huamanga para reducir a mochileros y apoderarse de sus cargamentos de droga, una modalidad conocida como “arranche”, con la finalidad de comercializar posteriormente la mercancía ilegal. Los tres detenidos afrontan cargos por peligro común y receptación agravada, mientras la Policía continúa buscando a otros dos presuntos integrantes de la banda, identificados como alias “Lelo” y “Odiseo”, quienes permanecen prófugos.

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