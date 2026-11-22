Fernando Morales Chinchay fue elegido alcalde del distrito de Huaylillas, en la provincia de Pataz, en las Elecciones Regionales y Municipales de este año. Sin embargo, ahora se encuentra prófugo de la justicia tras ser señalado como presunto integrante de una organización criminal vinculada a 23 asesinatos, tráfico de drogas, extorsiones y estafas en Lima Norte.

Morales, quien ganó los comicios con Alianza para el Progreso (APP), fue uno de los objetivos de un megaoperativo ejecutado durante la madrugada del viernes por la Policía y el Ministerio Público. La intervención comprendió 39 inmuebles en Lima, La Libertad, Lambayeque e Ica, además de dos establecimientos penitenciarios. El Poder Judicial había autorizado la detención de 23 personas, entre ellas dos efectivos policiales.

Uno de los principales allanamientos se realizó en la asociación de vivienda Nuevo San Juan, en Huacho, donde Morales tendría propiedades y ofrecería terrenos presuntamente usurpados. Según las investigaciones, el lugar también habría servido como escondite para integrantes de la organización y depósito de armas utilizadas en sus actividades criminales. Durante la intervención, las autoridades encontraron 336 municiones de distintos calibres, destinadas a pistolas, revólveres y fusiles, además de una camioneta reportada como robada.

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

De acuerdo con la investigación fiscal, el presunto cabecilla de la organización era Bryan Cometivos Paredes, alias “Troll”, quien fue condenado en febrero de 2026 a nueve años de prisión por tenencia ilegal de armas. Sin embargo, cumplía su sentencia bajo arresto domiciliario, usando un grillete electrónico; sin embago, la Policía pudo corroborar que pese a este dispositivo salía de su vivienda a cualquier hora de la noche

Cometivos se habría asociado con Morales en el 2024, quien habría facilitado una propiedad en Huacho para instalar la base de operaciones de la red, mientras recibía protección de los integrantes del grupo.

El alcalde electo también habría convencido a los miembros de esta organización cambiar su domicilio a Huaylillas para obtener más votos. En los comicios pasados, ganó por penas siete personas.

VIDEO COMENDADO