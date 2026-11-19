La mandataria sostuvo encuentros con los presidentes de México y Chile, así como con empresarios asiáticos, mientras que los fondos donados por el gobierno chino se destinarán a seguridad ciudadana y a la mitigación del fenómeno El Niño.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, cumplió una recargada agenda de actividades diplomáticas y bilaterales durante su segundo día de participación en la cumbre APEC 2026, celebrada en China.

En el marco de la jornada, la jefa de Estado participó en la tradicional foto oficial del evento junto a los demás líderes y jefes de Estado. En el ámbito regional, uno de los encuentros más esperados fue el mantenido con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Asimismo, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de Chile, José Antonio Kast, ocasión en la que coordinaron los detalles para el próximo encuentro presidencial y el quinto gabinete binacional Perú-Chile, programado para llevarse a cabo en Lima durante el primer semestre de 2027.

La agenda oficial también incluyó conversaciones con el primer ministro de Singapur, el sultán de Brunéi, el presidente de Vietnam y el primer ministro de Papúa Nueva Guinea. Posteriormente, Fujimori participó en una reunión de trabajo con empresarios chinos enfocada en la promoción de inversiones en sectores estratégicos del Perú, como minería, infraestructura y tecnología.

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En otro momento de su visita oficial, la mandataria recorrió el centro de monitoreo inteligente en Longgang, donde anunció una donación por parte del gobierno chino de 22 millones de dólares para la construcción de un centro similar en el Perú que fortalezca la seguridad ciudadana.

Este aporte se suma a los 22,5 millones de dólares destinados por el país asiático para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, monto del cual 7,5 millones de dólares corresponden a maquinarias.

Cierre de actividades

Antes de concluir sus actividades este 19 de noviembre, está previsto que la presidenta se reúna con los mandatarios de Filipinas, Tailandia y Hong Kong, así como con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

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