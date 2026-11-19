Perú y Tailandia suscribieron un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) que ampliará el acceso de los productos peruanos al mercado asiático y fortalecerá el intercambio económico entre ambos países. La firma se realizó este jueves 19 de noviembre durante la Semana de Líderes Económicos de APEC 2026, en Shenzhen, China.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, y la ministra de Comercio de Tailandia, Suphajee Suthumpun, en presencia de la presidenta Keiko Fujimori y del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul.

La mandataria destacó que la firma pone fin a diez años de negociaciones y representa un nuevo paso en las relaciones comerciales entre ambos países. “Después de 10 años de negociación, finalmente el Perú y Tailandia firman el acuerdo de libre comercio y aquí en el marco del foro APEC”, expresó Fujimori.

La presidenta también resaltó el papel de APEC como espacio de integración y apertura comercial entre sus 21 economías y señaló que invitó al primer ministro de Tailandia a realizar una futura visita oficial al Perú.

MÁS PRODUCTOS PERUANOS INGRESARÁN CON PREFERENCIAS

Uno de los principales alcances del acuerdo será la ampliación de la cobertura de acceso preferencial al mercado tailandés, que pasará del 66 % al 94 % del universo arancelario una vez que el instrumento entre en vigor.

Con ello, productos peruanos como muebles de madera, jugos de frutas, miel, alimentos para mascotas y harina de pescado tendrán mejores condiciones para ingresar a un mercado de más de 72 millones de consumidores.

El ministro Rogers Valencia señaló que el acuerdo también abrirá oportunidades para las empresas peruanas en el sector servicios, especialmente en actividades profesionales y financieras.

Además, el instrumento incorpora compromisos en materias que no estaban contempladas en el protocolo comercial vigente, entre ellas comercio de servicios, competencia, defensa comercial, propiedad intelectual, entrada temporal de personas de negocios y cooperación.

INTERCAMBIO COMERCIAL ALCANZÓ RÉCORD EN 2025

La firma del acuerdo se produce en un contexto de crecimiento del comercio bilateral. Durante 2025, el intercambio comercial entre Perú y Tailandia alcanzó un récord de US$ 739 millones.

En ese mismo periodo, las exportaciones peruanas hacia el mercado tailandés sumaron US$ 120 millones, un crecimiento de 8,8 % frente al año anterior. La pota fue el principal producto peruano exportado a ese destino.

Las negociaciones para alcanzar el nuevo acuerdo se reanudaron en 2024 y, después de dos rondas, ambos países anunciaron en diciembre de 2025 la conclusión sustancial del proceso. La firma concretada durante APEC 2026 busca ampliar las oportunidades comerciales del Perú en el sudeste asiático.

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