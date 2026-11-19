La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió apoyo internacional para enfrentar los posibles efectos del fenómeno El Niño durante su participación en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla en Shenzhen, China.

Durante su intervención del miércoles 18 de noviembre, la mandataria instó a las economías integrantes del foro a sumar esfuerzos para ayudar al Perú a afrontar las consecuencias del evento climático.

El pedido se produce en momentos en que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta de El Niño costero. En su último comunicado, del 13 de noviembre, el organismo informó que el calentamiento del mar alcanza su máxima intensidad frente a la costa peruana y que el evento mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, para luego debilitarse progresivamente hasta julio.

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, se esperan precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte, la sierra norte occidental, la costa central y la sierra central occidental, con una mayor ocurrencia de episodios de moderada a fuerte intensidad, principalmente en el norte. En contraste, en la región del Titicaca se prevén lluvias inferiores a lo normal.

Durante su intervención en APEC, Fujimori señaló que el Gobierno prepara medidas contracíclicas para evitar un enfriamiento de la economía, mantener las inversiones y generar puestos de trabajo frente a los posibles efectos de El Niño.

“Con miras a este problema lanzamos medidas contracíclicas, para evitar que la economía se enfríe, y esto va a permitirnos tener mayores inversiones, generar puestos de trabajo y, al igual que ustedes, velar para que los niveles de pobreza en el Perú sigan disminuyendo”, señaló.

Como parte de estas acciones, la mandataria anunció inversiones en infraestructura, entre ellas la construcción de 500 colegios por año, además de trabajos de reparación y mejora de instalaciones que puedan resultar afectadas por las lluvias. También destacó la necesidad de impulsar la innovación tecnológica en beneficio de los jóvenes peruanos.

CHINA DONARÁ US$ 22,5 MILLONES PARA ENFRENTAR EL NIÑO

Uno de los principales anuncios de la agenda de Fujimori en China se produjo tras la reunión bilateral que sostuvo el martes 17 de noviembre con el presidente Xi Jinping.

La mandataria informó que China donará al Perú US$ 15 millones de manera no reembolsable y otros US$ 7,5 millones en maquinaria, lo que representa un apoyo total de US$ 22,5 millones para contribuir a las acciones frente al fenómeno El Niño.

Posteriormente, Fujimori precisó que los US$ 7,5 millones en maquinaria se traducirán en 68 unidades, entre camiones volquete, tractores, semirremolques, excavadoras y cargadoras.

La reunión bilateral también estuvo enfocada en fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre ambos países, que este año cumplen 55 años de relaciones diplomáticas y mantienen una Asociación Estratégica Integral desde 2013.

Durante el encuentro, Fujimori ratificó el principio de “una sola China” como marco de las relaciones bilaterales y destacó que el país asiático es el principal socio comercial del Perú. Asimismo, resaltó la presencia de más de 200 empresas chinas en territorio peruano.

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