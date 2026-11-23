Del 24 al 26 de noviembre, la ciudad del Cusco albergará la 64° edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), cuyo programa oficial ya fue presentado. El encuentro convocará a destacados voceros del ámbito empresarial junto con altos funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Esta cumbre reviste especial relevancia porque busca articular visiones sobre el desarrollo integral del país y analizar el panorama económico y social del Perú al 2026. Bajo el lema “Unidos para avanzar. Alineando esfuerzos para que todos crezcan”, el evento abrirá sus puertas con las palabras de bienvenida de Jesús Dongo, fundador y presidente de la Asociación Vidawasi.

Acto seguido, el presidente del IPAE, Gonzalo Galdós, tendrá a su cargo la inauguración formal de la conferencia. Posteriormente, Rolando Arellano, director ejecutivo de Arellano Consultoría, expondrá el tema central y el propósito que guiarán las jornadas de trabajo.

El bloque de ponencias arrancará a las 3:30 p. m. con una charla dedicada a la globalización. En este espacio, la española Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, analizará el rol que corresponde a América Latina frente al actual reordenamiento mundial.

A lo largo de la jornada inicial, el debate se centrará en el diagnóstico nacional mediante las exposiciones tituladas “Cómo está nuestra economía hoy: qué se espera de mañana: visión integral de la economía peruana al 2026” y “Qué nos une y qué nos divide: visión integral de las relaciones de la sociedad peruana al 2026”. Asimismo, Rolando Arellano volverá a tomar la palabra para dictar la conferencia “El sueño peruano: ¿Qué queremos los peruanos para el futuro de nuestro país, nuestra región y nuestras familias?”.

FIGURAS POLÍTICAS EN LA CADE

El programa del primer día contempla también un espacio clave para el análisis institucional y gubernamental. En una mesa dedicada a evaluar el comportamiento de la democracia y el poder ciudadano intervendrán Óscar Reto y Miguel Torres, presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente.

Por parte del Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, presentará la postura del gobierno nacional respecto a las estrategias para impulsar el desarrollo integral del Perú durante los próximos cinco años.

Para el segundo y tercer día de actividades, la organización ha confirmado la asistencia de figuras ligadas al sector productivo, económico y regional. Entre los expositores figuran Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias; José Salardi, exministro de Economía y Finanzas; y Antonio Cusato, economista del Banco Mundial para Perú, a quienes se sumarán los presidentes de las Cámaras de Comercio de Huancayo, La Libertad y Cusco.

VIDEO RECOMENDADO