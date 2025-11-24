Cadena perpetua: solicitan la máxima pena para Víctor Polay y exintegrantes del MRTA por el caso ‘Las Gardenias’

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo presentó una acusación formal y solicitó cadena perpetua contra Víctor Polay, exlíder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado en el caso conocido como ‘Las Gardenias’.

La audiencia para evaluar este pedido se realizará el próximo 26 de noviembre, junto a la solicitud de 18 meses de prisión preventiva.

La misma pena ha sido requerida para María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, señalados como autores mediatos de los asesinatos cometidos contra miembros de la comunidad LGTBI entre 1989 y 1992, en la región San Martín.

Según la acusación fiscal, integrantes del Frente Nororiental del MRTA, liderados por Manrique, ejecutaron a ocho hombres en la discoteca Las Gardenias en 1989, como parte de un plan interno de “limpieza social”.

Los crímenes continuaron en los años siguientes: en 1990 fue asesinado el estilista Luis Pinchi; en 1991, Silvano Vela; y en 1992, Salomón Pérez, todos por su orientación sexual. La Fiscalía sostiene que estos actos responden a un plan aprobado por el MRTA en 1988, dirigido a perseguir y eliminar a personas LGTBI en distintas zonas del país.

La audiencia de control de acusación será el 28 de noviembre. La Fiscalía reafirmó su compromiso con la búsqueda de justicia, reparación a las familias y sanciones ejemplares para los responsables de estos crímenes de odio que vulneraron los derechos fundamentales de ciudadanos por su orientación sexual.