El Ministerio de Relaciones Exteriores dio por terminadas las funciones de los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Perú en Cuba, Australia, Fiji, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Vietnam, Laos, Indonesia y Timor-Leste. A través de resoluciones supremas publicadas este martes 24 de noviembre, se anunció la lista de funcionarios y las fechas en las que dejarán de asumir los cargos.

En los documentos que llevan la firma del canciller Carlos Espá y la presidenta de la República, Keiko Fujimori, se les da las gracias por los servicios prestados a la Nación y se precisa que se cancelan las cartas credenciales, así como los plenos poderes asignados a cada uno de los embajadores en el Servicio Diplomático de la República.

EMBAJADORES

Se dieron por terminadas las funciones de los siguientes embajadores.

Gonzalo Flavio Guillén Beker como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la República de Cuba, a través de la Resolución Suprema N.° 186-2026-RE.

Vitaliano Gaspar Gallardo Valencia como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Australia. Su último día de funciones será el 31 de enero de 2027, inclusive, según la Resolución Suprema N.° 187-2026-RE.

Gallardo Valencia como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Fiji, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, con residencia en Canberra, Australia.

Patricia Yolanda Ráez Portocarrero como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en la República Socialista de Vietnam. Su último día de funciones será el 28 de febrero de 2027, inclusive, según la Resolución Suprema N.° 188-2026-RE.

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