Dieciocho meses de prisión preventiva deberá cumplir el ciudadano de nacionalidad venezolana Adrián Solís Ruiz tras la decisión adoptada por el Poder Judicial. El sujeto es investigado por su presunta implicancia en el homicidio de Susy Aponte Polo, comunicadora social y postulante al Gobierno Regional de Áncash, conocida popularmente como la ‘China Polo’.

El ataque mortal tuvo lugar el pasado 19 de septiembre en el distrito ancashino de Caraz. La medida restrictiva busca asegurar la presencia del imputado durante el desarrollo de las diligencias fiscales por este caso que conmocionó a la región.

Las indagaciones preliminares revelan detalles clave sobre la planificación previa al atentado. Conforme a lo expuesto por el representante de la Fiscalía, Raúl Godos, el investigado sostuvo una reunión en la ciudad de Chimbote el 13 de septiembre, seis días antes del suceso.

En dicha cita participó Luis Obispo Díaz, quien posteriormente se declaró autor confeso de los disparos que acabaron con la vida de la política. Durante ese encuentro en Chimbote, Solís Ruiz presuntamente coordinó la ejecución del crimen y facilitó al atacante un arma de fuego cargada con siete municiones.

CANDIDATA ASESINADA

Susy Ysabel Aponte Polo, nacida el 18 de noviembre de 1982, desarrolló una faceta multifacética como empresaria, comunicadora y figura política en el norte del país. Al momento de su fallecimiento a tiros, participaba activamente en un evento proselitista en Caraz en el marco de su candidatura al gobierno regional de Áncash.

Durante el proceso electoral de 2026, la víctima aspiraba a alcanzar el cargo de gobernadora regional de Áncash en representación del movimiento regional Socios por Áncash. Su muerte interrumpió una campaña enfocada en recorrer diversas localidades de la jurisdicción.

Paralelamente a su incursión política, Aponte Polo lideraba el programa digital China Polo Dominical, una plataforma desde la cual ejercía una constante labor de fiscalización. A través de este espacio, difundía reportes y denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción en instituciones públicas y autoridades locales.

Asimismo, el contenido periodístico de su programa abordaba temáticas sensibles como cuestionamientos a la ejecución de obras, el avance del crimen organizado y las actividades de minería ilegal en territorio ancashino.

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