Congreso: proponen ampliar la libre disponibilidad de la CTS hasta diciembre de 2028

La diputada Norma Yarrow, de Renovación Popular, presentó este lunes 9 de noviembre un proyecto de ley para ampliar, de manera excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2028 la libre disponibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La medida alcanzaría a los trabajadores comprendidos en la Ley de la CTS. La autorización vigente rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y la propuesta debe seguir el trámite legislativo.

Para ello, el proyecto plantea modificar la Disposición Complementaria Transitoria Única de la Ley 32322, a fin de facultar el retiro de hasta el 100% de la CTS en casos de enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer, y para cubrir necesidades derivadas de la crisis económica.

¿QUÉ ARGUMENTA LA PROPUESTA?

Según la iniciativa, el Perú enfrenta de manera recurrente fenómenos naturales que causan graves daños a las viviendas y afectan la economía familiar. Como ejemplo, menciona los riesgos que representa el Fenómeno El Niño, que puede provocar lluvias intensas, inundaciones, huaicos y deslizamientos en diversas regiones.

La diputada sostiene que las familias no solo deben afrontar las necesidades inmediatas de la emergencia, sino también los gastos para reparar sus viviendas y recuperar bienes que podrían perder. “Estas necesidades económicas pueden superar sus ingresos habituales y extenderse durante varios meses, incluso después de que hayan cesado los eventos climáticos que originaron la emergencia”, señala.

9, 2026

El proyecto plantea facilitar que los trabajadores dispongan de recursos para protegerse. “La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), si bien tiene como finalidad proteger al trabajador frente a las contingencias derivadas de un cese laboral, constituye también un ahorro que, en circunstancias excepcionales, pueda estar destinado voluntariamente a atender sus necesidades económicas urgentes”, añade.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LA CTS EN NOVIEMBRE?

Los trabajadores del sector privado que cumplan los requisitos recibirán en noviembre el segundo depósito anual de la CTS, correspondiente al periodo de mayo a octubre de 2026. Las empresas tienen plazo hasta el lunes 16 de noviembre, porque el 15, fecha límite habitual, cae domingo.

Para acceder al depósito, los trabajadores deben pertenecer al régimen laboral de la actividad privada, cumplir una jornada promedio mínima de cuatro horas diarias y haber laborado al menos un mes en el semestre. El monto se calcula tomando como referencia la remuneración computable de octubre, a la que se suma un sexto de la gratificación de julio y otros conceptos remunerativos.

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