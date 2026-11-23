El diputado Jair Manrique solicitó formalmente al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, explicaciones por la paralización del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), escuela que forma a los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y que lleva desde 2024 sin nuevos alumnos. El pedido surgió tras un reportaje de Punto Final que reveló que en algunos penales habría apenas un agente por cada 600 internos.

En el documento remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el legislador pidió determinar las responsabilidades correspondientes frente al déficit de personal. “Resulta contradictorio que, mientras el Estado mantiene paralizada la formación de personal penitenciario, el Gobierno anuncie la construcción de dos megapenales en la provincia de Huaura”, se lee en el oficio enviado por Manrique.

La investigación periodística evidenció que la escuela no gradúa promociones desde 2023 ni abre nuevas plazas desde hace dos años, además de señalar que los 450 egresados de la última promoción aún no reciben sus certificados a nombre de la Nación debido a trámites paralizados. Entre 2024 y 2026, el número de internos aumentó de 99.448 a 107.126, mientras el sistema cuenta con 7.118 trabajadores dedicados exclusivamente a labores de seguridad.

EJECUTIVO ANUNCIA REACTIVACIÓN DEL CENECP PARA EL 2027

En respuesta, el presidente del INPE, Abraham Lescano Salazar, confirmó a su salida de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados que el CENECP será reactivado en 2027 para contar con personal suficiente ante los dos nuevos penales proyectados. Aunque sostuvo que la escuela estuvo dictando cursos virtuales, reconoció que tiene una capacidad de 500 alumnos y que podría requerirse formar una cifra mayor, añadiendo que se viene implementando un sistema de contrainteligencia para detectar casos internos de corrupción.

Por su parte, durante una actividad oficial de presentación de maquinaria para enfrentar el Fenómeno El Niño, la presidenta Keiko Fujimori adelantó a Latina Noticias que el centro será reactivado para capacitar mejor al personal y abrir más plazas. Asimismo, indicó que se instalaron retenes perimetrales con refuerzo de las Fuerzas Armadas, precisando que todos los funcionarios están obligados a pasar por dichos controles pese a las quejas registradas.

Finalmente, el Ministerio de Justicia y el INPE informaron que solicitarán al Ministerio de Economía un presupuesto de S/ 18 millones con el objetivo de reabrir el centro de formación y capacitar a 500 nuevos agentes penitenciarios durante el año 2027.

VIDEO RECOMENDADO