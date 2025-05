Dina Boluarte denunciará a la fiscal de la Nación por denuncias constitucionales en su contra

La presidenta de la República, Dina Boluarte, denunciará a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según informó su abogado Juan Carlos Portugal en una conferencia de prensa. La medida responde, dijo, a lo que considera una conducta “desafiante e irresponsable” de la titular del Ministerio Público.

Portugal cuestionó que, tras cuatro días desde que se conocieron las cinco denuncias constitucionales interpuestas por la Fiscalía contra Boluarte, su defensa aún no haya sido notificada de los argumentos de fondo. Afirmó que, hasta el momento, solo han recibido información oficial sobre los casos relacionados con el presunto enriquecimiento ilícito y las supuestas cirugías estéticas realizadas en 2023.

“Sabe perfectamente la señora fiscal de la nación que no se puede denunciar a la presidenta si no es por los cuatro artículos”, señaló. El abogado remarcó que no se trata de un intento de evadir las investigaciones, sino de exigir que estas se conduzcan conforme a derecho.

Por ello, sostuvo que la actuación de la fiscal Espinoza no solo vulnera principios jurídicos, sino que también ignora los límites establecidos por la Constitución para denunciar a un presidente en funciones.

