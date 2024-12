Dina Boluarte exige a Delia Espinoza que la cite a declarar por el caso ‘Cofre’ y cirugías

En medio de su mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte se dirigió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza y le exigió que la cite a declarar a la Fiscalía por el caso ‘Cofre’ y el tema de sus cirugías.

La mandatario indicó que hasta el momento no la han llamado a declarar y dar sus versiones en medio de las investigaciones que se le viene realizando.

«Como reitero, se han creado escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas sobre el caso ‘El Cofre’ y la Fiscalía de la Nación ha sido instrumento de ello, sin embargo, hasta el momento no me han llamado a declarar. Desde el inicio de esta investigación, desde el 24 de septiembre hasta hoy, han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión pero si la versión del rumor irresponsable», indicó Boluarte.

Asimismo, Boluarte exigió a Espinoza a que la cite a la Fiscalía: «Señora Delia Espinoza Valenzuela, desde el 22 de noviembre, usted asumió competencia sobre este caso, llameme y declararé como siempre lo hice y lo seguiré haciendo públicamente, se lo pido, se lo exijo en aras del debido proceso y la presunción de inocencia», agregó.

VIDEO RECOMENDADO