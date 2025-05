Dina Boluarte HOY: agenda de actividades y reuniones de este 13 de mayo en Palacio de Gobierno

La mandataria Dina Boluarte tuvo actividades durante este martes 13 mayo. Así se pudo evidenciar en la cuenta oficial de la Presidencia de la República en X (antes Twitter) y en el portal de Transparencia. En Latina Noticias repasa todo lo que se conoce sobre la jornada de la jefa de Estado.

MARTES 13 DE MAYO

La presidenta Boluarte lideró la juramentación de nuevos ministros de Estado en la tarde de hoy en Palacio de Gobierno. Así se puede indicar que hubo cambios en tres sectores concretos.

Raúl Pérez Reyes asumió como flamante titular del Ministerio de Economía y Finanzas en reemplazo de José Salardi, quien presentó su carta de renuncia. Pérez Reyes venía del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Precisamente, Pérez Reyes le deja la posta a César Sandoval Pozo, asesor técnico de la Presidencia, en el MTC. Otro cambio que se dio fue en el Ministerio del Interior, donde Julio Díaz terminó reemplazado por Carlos Malaver.

Presidenta Boluarte estuvo en ceremonia de cambios de ministros.

Por la noche, Boluarte volvió a aparecer en el discurso de despedida que Gustavo Adrianzén brindó porque se confirmó su renuncia al gabinete tras confirmarse que el Congreso tenía los votos para censurarlo.

“Presidenta, pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros con el que usted me honró. Durante el tiempo que ejercí el cargo de premier, lo hice con gran sentido de responsabilidad y compromiso, y siempre en concordancia con el juramento que ante usted hice de cumplir mis funciones sin cometer actos de corrupción. Sería imposible enumerar ahora los logros alcanzados a lo largo de este tiempo, solo me queda indicar que todo ha sido posible gracias al gran equipo que conformamos bajo su liderazgo”, dijo Adrianzén.

Presidenta Boluarte estuvo en despedida del premier Gustavo Adrianzén.

