La diputada Marleny Arminta, de la bancada Ahora Nación, solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, un informe documentado y una copia íntegra del expediente de contratación del servicio de alquiler e instalación de equipos para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. El contrato fue adjudicado por S/ 8 millones 399 mil 800.

El requerimiento fue presentado mediante un oficio en el que la parlamentaria solicita información sobre el Contrato N.° 44-2026-RE/CD, adjudicado a la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., identificada con RUC N.° 20508983264.

Arminta señaló que busca conocer los fundamentos de las decisiones adoptadas y verificar el uso de los recursos públicos comprometidos en el servicio.

En ese sentido, entre los objetivos específicos del requerimiento figuran obtener información que permita evaluar la justificación del gasto, el procedimiento utilizado para seleccionar a la empresa contratada y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Entre los documentos requeridos figuran los actos preparatorios que sustentaron la contratación, la justificación de la necesidad del servicio, los criterios utilizados para seleccionar al proveedor y el expediente completo del proceso.

Asimismo, la diputada solicitó información sobre la ejecución del contrato, los pagos efectuados y las eventuales penalidades aplicadas por posibles incumplimientos de las obligaciones contractuales.

El pedido se produce luego de las fallas registradas durante la misa celebrada en Las Palmas, donde asistentes reportaron problemas con el audio y el funcionamiento de algunas pantallas LED. Cancillería anunció posteriormente investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar las penalidades previstas en los contratos.

El oficio establece que la información deberá ser remitida al despacho parlamentario dentro de un plazo de 15 días hábiles.

VIDEO RECOMENDADO