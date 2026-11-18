Diputados de Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, luego de que Punto Final revelara que el titular de la cartera aprobó la transferencia de S/ 6 millones 624 mil 555 con el fin de concretar el cierre de la mina Florencia-Tucari, en Moquegua, propiedad de Aruntani S.A.C.

La iniciativa busca que el titular del sector responda por las condiciones en las que se aprobó la Resolución Ministerial N.° 407-2026-MINEM/DM, emitida el 21 de septiembre de 2026, con la que se autorizó el envío del diner. Esta operación generó cuestionamientos debido a que el titular del sector fue gerente general de Aruntani entre 2019 y 2022.

El documento contiene un pliego de 54 preguntas sobre la legalidad de la operación, las obligaciones ambientales de la empresa minera y los mecanismos establecidos para proteger los recursos públicos.

LAS OBLIGACIONES DE ARUNTANI

Los legisladores también piden precisar cuál era la situación administrativa y técnica del Plan de Cierre de Minas cuando se autorizó la transferencia, así como determinar si existían obligaciones pendientes que correspondían directamente a Shinno.

Además, solicitan información sobre las garantías ambientales constituidas por la empresa, si estas fueron evaluadas antes de comprometer recursos del Estado y si se ejecutaron para cubrir los costos de remediación. En ese sentido, requieren conocer qué mecanismos legales existen para recuperar el dinero público si se determina que la compañía tenía responsabilidades que debía asumir.

Asimismo, piden que explique su participación en una audiencia pública ante el Tribunal Constitucional, realizada el 14 de mayo de 2025, en representación y defensa de la compañía. Los diputados buscan conocer si estos antecedentes fueron considerados durante la evaluación de la resolución ministerial y qué procedimientos se aplicaron para garantizar la imparcialidad de la operac?

Como se recuerda, tras la difusión del caso por parte de Punto Final, la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, sostuvo que la transferencia estaba respaldada por una autorización contemplada en la Ley de Presupuesto y precisó que los S/ 6,6 millones corresponden a una etapa inicial. Asimismo, indicó que todavía no existe un monto definitivo para establecer cuánto deberá reconocer la empresa al Estado por los trabajos de remediación.

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