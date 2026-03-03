Comisión de Fiscalización del Congreso cita a titulares del JNE y de la ONPE

Los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) han sido citados para HOY, miércoles 4 de marzo (2:00 p.m.), por la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Elvis Vergara. La citación busca que rindan cuentas sobre el uso de recursos públicos y que expliquen el cumplimiento de fallos judiciales en torno a la inscripción de partidos políticos.

Roberto Burneo, titular del JNE, fue invitado a informar el motivo por el que la institución no habría acatado las resoluciones judiciales del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, que permiten la participación del partido Unidad Popular en los Elecciones Generales 2026.

Mientras que Piero Corvetto, Jefe de la ONPE, tendrá que fundamentar el manejo del presupuesto destinado a la franja electoral.

La sesión se realizará en la Sala N°3 ‘Luis Bedoya Reyes’ del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República.

FRANJA ELECTORAL

La Comisión de Fiscalización del Congreso busca conocer las acciones realizadas por la ONPE en relación a presuntas infracciones en materia de publicidad estatal, neutralidad y propaganda electoral, ante los próximos comicios del 12 de abril. La comisión requiere que se determine la manera en el que se está supervisando los recursos destinados a la Franja Electoral.

Además, se requiere que la ONPE presente un informe sobre el uso de estos recursos por el partido Ciudadanos por el Perú, ante su retiro de las Elecciones Generales 2026.

