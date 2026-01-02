Elecciones 2026: estas 15 planchas presidenciales ya lograron su inscripción ante el JNE

La carrera electoral para las Elecciones Generales 2026 ya está en marcha. Hasta la mañana del 2 de enero, solo 15 fórmulas presidenciales han sido inscritas oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Alfonso López Chau – Ahora Nación César Acuña – Alianza para el Progreso Álvaro Paz de la Barra – Fe en el Perú Keiko Fujimori – Fuerza Popular Roberto Sánchez – Juntos por el Perú Jorge Nieto – Partido del Buen Gobierno Charlie Carrasco – Partido Demócrata Unido Perú George Forsyth – Somos Perú Fernando Olivera – Frente de la Esperanza 2021 Mesías Guevara – Partido Morado Herbert Caller – Partido Patriótico del Perú Carlos Jaico – Perú Moderno José Luna – Podemos Perú Paul Jaimes – Progresemos Rosario Fernández – Un Camino Diferente

OTRAS LISTAS EN REVISIÓN

Las otras 21 organizaciones políticas aún esperan que el JNE revise la documentación presentada el pasado 24 de diciembre. La mayoría se encuentra en estado de “Publicado para tachas”, es decir, en el periodo en el que cualquier ciudadano puede presentar objeciones a su inscripción.

Según el portal del JNE, las listas encabezadas por Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) enfrentan pedidos de tacha. En los próximos días, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 decidirá si estas objeciones proceden y si afectarán la continuidad de ambas candidaturas.

EL CASO “PRIMERO LA GENTE”

El JEE Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial del partido Primero la Gente, encabezado por Marisol Pérez Tello, al considerar que fue presentada fuera del plazo legal establecido.

El partido alegó fallas técnicas en la plataforma virtual del JNE, tanto en el sistema de firma digital como en la plataforma Declara+, lo que —según su versión— impidió completar la inscripción a tiempo.

Sin embargo, el JEE resolvió que no se acreditó de forma concluyente dicha imposibilidad ni se presentaron pruebas suficientes para respaldar los supuestos fallos técnicos. Por ello, no se aceptó la presentación extemporánea.

Pese a esta decisión, Primero la Gente aún puede presentar una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones.

