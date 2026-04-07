Elecciones 2026: misión de la OEA inicia despliegue de observación para los comisios

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Perú inició su despliegue final con miras a las Elecciones Generales 2026.

Encabezada por Víctor Rico Frontaura, la misión tiene como objetivo acompañar y analizar el desarrollo del proceso electoral, con el fin de contribuir a su transparencia y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.

Para esta jornada electoral, la MOE/OEA ha conformado un equipo técnico integrado por más de 90 observadores y especialistas de 22 países, quienes serán desplegados en distintas regiones del Perú.

Como parte de su agenda, los observadores sostendrán reuniones con autoridades del Gobierno, organismos electorales, candidatos, representantes de la sociedad civil, miembros de la comunidad internacional y otros actores clave, con el propósito de recoger distintas perspectivas sobre el proceso.

El equipo también realizará un análisis integral de aspectos centrales como la organización electoral, el uso de tecnología, la justicia electoral, el financiamiento político y la participación de mujeres, pueblos indígenas y población afrodescendiente.

Asimismo, evaluará temas relacionados con las campañas, los medios de comunicación, el entorno digital y los posibles escenarios de violencia electoral, en un contexto en el que estos factores adquieren cada vez mayor relevancia.

Al término de la jornada, la misión presentará un informe preliminar con sus hallazgos y recomendaciones.

Esta será la vigesimocuarta misión que la OEA despliega en el Perú y cuenta con el respaldo financiero de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Suiza.

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