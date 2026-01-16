Elecciones 2026: ONPE coordina medidas de seguridad con la PNP y FF.AA. para jornada electoral

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, se reunió con altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú a fin de coordinar acciones para garantizar la seguridad durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril.

De esta manera el organismo electoral busca garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio, la protección de los funcionarios electorales y observadores nacionales e internacionales, así como la custodia y el resguardo del material electoral, los documentos y otros elementos requeridos para esta jornada.

En ese marco, la ONPE detalló las características de la ficha técnica del proceso electoral a la Dirección Nacional de Operaciones (DIRNOS) de la Policía Nacional del Perú. Este documento, incluye la cantidad de electores (27 325 432), locales de votación a nivel nacional (9 696), ciudades en el exterior (210), oficinas descentralizadas de procesos electorales (126), mesas de votación en el territorio nacional (91 613) y miembros de mesa (824 517).

Con el objetivo de permitir que un mayor número de efectivos policiales ejerza plenamente su derecho al voto en los comicios generales, Corvetto también se reunió con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, con quien además coordinó acciones para asegurar el resguardo durante el traslado del material electoral desde las oficinas descentralizadas de procesos electorales hacia los locales de votación y su respectivo repliegue. Asimismo, explicó los mecanismos de seguridad automatizados que viene implementando la ONPE para los materiales electorales, especialmente para su monitoreo durante las fases de despliegue y repliegue.

El jefe de la ONPE sostuvo una reunión de coordinación con el ministro de Defensa, César Díaz Peche, mientras que el 14 de enero hizo lo propio con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, César Briceño Valdivia.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, también participó en una reunión con el titular de la ONPE y fue informado de la complejidad del proceso electoral, considerando que se desarrollarán cinco elecciones en simultáneo: presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional, senadores a nivel regional, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

GARANTIZARÁN VOTO DE MILITARES Y POLICÍAS

Entre las novedades que tendrá las elecciones generales, la ONPE facilitará el voto del personal de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) destacado fuera de su circunscripción electoral el día de la elección a través de cédulas diferenciadas.

Para este grupo se ha diseñado una cédula de sufragio de tres cuerpos que permitirá elegir autoridades de carácter nacional: presidente y vicepresidentes, senadores a nivel nacional y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

Cabe señalar que toda las medidas mencionadas también se adoptarán en las elecciones primarias de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el 17 de mayo (afiliados) y el 24 de mayo (delegados) del presente año, en el que se espera la participación de más de cinco millones de electores.

