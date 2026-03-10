Elecciones 2026: ONPE realiza prueba de color de cédulas y alista impresión del material electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó este martes la prueba de color de las cédulas de sufragio, un paso clave previo al inicio de la impresión del material que será utilizado por más de 27 millones de peruanos en las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La actividad se desarrolló en el distrito limeño de Ate y permitió verificar que los colores, símbolos y diseños de los partidos políticos consignados en la cédula coincidan correctamente con el formato oficial aprobado para cada organización política.

Impresión y despliegue del material electoral

Tras esta verificación técnica, la ONPE iniciará este 11 de marzo la impresión de las cédulas de sufragio, proceso que se extenderá hasta el 3 de abril. Durante ese periodo se elaborará el material electoral que será distribuido a nivel nacional para la jornada electoral.

Una vez culminada la impresión, el organismo electoral empezará el despliegue del material hacia los 10 570 locales de votación habilitados en todo el país, donde se instalarán 92 766 mesas de sufragio para los comicios.

El cronograma también establece que el 22 de marzo comenzará el envío del material al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, entidad encargada de trasladarlo a 208 ciudades del extranjero donde votarán los peruanos residentes fuera del país. Posteriormente, el 28 de marzo se iniciará el traslado hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en las distintas regiones.

En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, el despliegue del material se realizará en los días previos a la jornada electoral, específicamente el 10 y 11 de abril.

