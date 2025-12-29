Elecciones 2026: presentan tacha para excluir a Mario Vizcarra como candidato presidencial

Mario Vizcarra, hermano del exmandatario Martín Vizcarra y candidato presidencial por Perú Primero, podría quedar fuera de la carrera hacia Palacio de Gobierno debido a la tacha presentada contra su candidatura por la sentencia por el delito de peculado emitida en el 2005 en su contra que él mismo consignó en en su hoja de vida al momento de su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Si bien la condena se encuentra suspendida y el mismo Mario Vizcarra señala que se encuentra “rehabilitado”, la tacha presentada ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 alega que el candidato de Perú Primero se encuentra inhabilitado para postular debido que recibió una sentencia firme y “subsiste” pese a la rehabilitación.

De acuerdo al documento, las condenas por corrupción representan un impedimento permanente para participar en proceso electorales: “Este impedimento, previsto en el artículo 107, literal j) de la Ley Orgánica de Elecciones y reforzado por la Ley N.º 30717, subsiste incluso si el candidato alega haber sido rehabilitado penalmente”.

TACHA PRESENTADA DESDE EL APRA

La tacha fue presentada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar, candidato a diputado por el Partido Aprista Peruano. Es abogado y se desempeñó como exconsejero regional de Moquegua.

Fue también Caya Salazar quien logró mediante una demanda que el expresidente Martín Vizcarra sea retirado del padrón de afiliados de Perú Primero. Además, presentó denuncias contra Delia Espinoza, José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba.

