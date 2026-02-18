EN VIVO | HOY Congreso elige al nuevo presidente del Perú: María Alva, Héctor Acuña, Edgardo Reymundo y José Balcázar en la lista

El Congreso de la República marcará nuevamente un hito histórico de crisis política en el Perú luego de censurar a José Jerí Oré el 17 de febrero en un pleno extraordinario, por los escándalos de corrupción denominados en el caso Chifagate, revelado por Punto Final. Cuatro parlamentarios compiten en esta breve puesta por la ocupar la presidencia del país en los 5 meses y medio que quedan de gobierno hasta el fin de las elecciones generales del 2026. Los candidatos son Héctor Acuña, María del Carmen Alva, Edgardo Reymundo y José Balcázar.

Congreso elige al nuevo presidente: MINUTO A MINUTO

Sigue con Latina las movidas políticas en torno a la elección del próximo mandatario de transición:

6.27 P. M.: Guido Bellido no votará por María del Carmen Alva

Por sus redes sociales oficiales, el congresista de la bancada Podemos Perú, Guido Bellido, declaró que no votará por la candidatura de Maricarmen Alva.

“Aún si me torturen o me obligaran por cualquier medio, de ninguna manera votaría por Maricarmen Alva. Ya no me llamen al interno: no voy a votar por la propuesta de Rafael López Aliaga”, publicó Bellido en su cuenta de X (antes Twttier).

6.12 p. m. CONGRESO INICIA PLENO EXTRAORDINARIO PARA ELEGIR AL NUEVO PRESIDENTE

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, acaba de iniciar el pleno extraordinario para que los congresistas elijan al nuevo presidente del Perú.

La lista de candidatos está entre Maricarmen Alva, Héctor Acuña, Edgardo Reymundo y José Balcázar.

6.00 p. m.: Perú pagará defensa de Dina Boluarte en 4 casos de corrupción y violencia.

En medio de la elección del nuevo presidente del Perú en el Congreso, el Despacho Presidencial aprobó cuatro pedidos de Boluarte donde solicita defensa y asesoría legal pagada por el estado, por la investigación de los presuntos delitos de falsedad genérica, cohecho pasivo, y dos por lesiones leves y graves.

5.30 p. m.: Fuerza Popular respaldará candidatura de María del Carmen Alva

Durante una conferencia de prensa, César Revilla, vocero de la bancada de Fuerza Popular, declaró que respaldarán la postulación de Maricarmen Alva a la presidencia transitoria del Perú.

“Nos opusimos a la censura no por personas sino para evitar mayor inestabilidad, no defendemos gobiernos, sino al Perú. Creemos que el país no resiste más improvisaciones ni cálculos políticos, aprendimos que la prioridad hoy debe ser el futuro y la tranquilidad de los ciudadanos. Por ello, respaldaremos a Maricarmen Alva”, comentó Revilla.

5.05 p. m.: Rosangella Barbarán a Norma Yarrow: “No somos therians para elegir”

En un intercambio de palabras por sus redes oficiales en X, la congresista Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular (FP), contestó a Yarrow, Renovación Popular (RP), que “en FP no somos ‘therians’, como partido serio nos reunimos antes de tomar decisiones. Mejor preocúpate por lo que dicen de tí en RP”, en respuesta a una publicación de su homónima que indicó que el partido de Keiko Fujimori votará a favor de Balcázar.

4.46 p. m.: Presidencia rechaza pedido de Boluarte para obtener abogado pagado por el Estado

El Despacho Presidencial emitió un documento donde declara improcedente la solicitud de la expresidenta Dina Boluarte para obtener defensa legal pagada con los fondos públicos del Estado.

Esta defensa iba destinada a la investigación que la Fiscalía le abrió por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito agravado.

4.20 p. m.: Fiscalía interviene Palacio de Gobierno

Un grupo de fiscales acompañados de policías, han intervenido en Palacio de Gobierno, luego de que José Jerí se retire de los aposentos. Según señala el registro, el equipo del Ministerio Público ingresó a la Oficina General de Asesoría Jurídica.

3.00 p. m.: Rafael López Aliaga señala que una facción de Fuerza Popular apoyará a Balcázar

Por sus redes oficiales, el líder y candidato presidencial de Renovación Popular, señaló que supuestamente congresistas de la bancada de Fuerza Popular apoyarán a la candidatura de Balcázar, parlamentario cuestionado por aprobar los matrimonios infantiles.

2:03 p. m.: Acción Popular respaldará a Maricarmen Alva

A través de un comunicado, el partido político Acción Popular indicó que tomará postura a favor de Maricarmen Alva, quien es congresista de su bancada.

