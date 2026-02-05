Estado pagará defensa legal del presidente José Jerí por ‘Caso Chifagate’

El presidente de la República, José Jerí, solicitó que el Estado cubra los costos económicos de su defensa legal por el ‘Caso Chifagate’, luego que el 29 de enero el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, iniciara una investigación preliminar en su contra. Así consta en la Resolución de la Subsecretaría General de la Presidencia, la cual fue aprobada por el Despacho Presidencial.

Esta investigación fiscal nace como consecuencia de que salieran a la luz los encuentros extraoficiales que sostuvo el mandatario con empresarios chinos. Por ello, se le investiga por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, ambos en agravio del Estado.

Aún se desconoce el monto final de cuánto le costará al Estado cubrir la defensa legal del presidente, ni quien será el abogado designado por José Jerí para defenderlo durante este proceso. Sus honorarios serán cubiertos con dinero público.

DESPACHO PRESIDENCIAL ACEPTÓ EL PEDIDO

Por su parte, el Despacho Presidencial oficializó que el Estado asumirá la defensa y auditoría legal del mandatario. Esta decisión del Gobierno se ampara en la Ley del Servicio Civil y en una directiva de SERVIR, la cual faculta a funcionarios públicos a solicitar que el Estado cubra el costo de su defensa legal por investigaciones por presuntos delitos vinculados al ejercicio de sus funciones.

Finalmente, la Ley del Servicio Civil también establece que si al término del proceso el Poder Judicial determina la culpabilidad del imputado, éste deberá reembolsar al Estado los gastos asumidos por su defensa.

