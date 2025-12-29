Estas son las fórmulas presidenciales inscritas para las elecciones 2026, según el JEE

Las próximas elecciones se encuentran cada vez más cerca y con el objetivo de llevar unas elecciones transparentes, el Jurado Especial Electoral inscribió hasta el momento siete (7) fórmulas presidenciales que cumplieron con todos los requisitos legales y no recibieron tachas. Todos ellos participarán en los comicios del año 2026. Es importante mencionar que la lista podría actualizarse con el transcurso de las horas.

Las siete listas inscritas por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 fueron admitidas tras confirmarse el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos, y, adicionalmente no recibieron tachas dentro del periodo legal. Estas son las siete fórmulas electorales inscritas por El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1.

Ahora Nación

-Presidente: Pablo Alfonso López Chau Nava

-Primer vicepresidente: Luis Alberto Villanueva Carbajal

-Segunda vicepresidenta: Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

Podemos Perú

-Presidente: José León Luna Gálvez

-Primera vicepresidenta: Jacqueline Cecilia García Rodríguez

-Segundo vicepresidente: Raúl Martín Noblecía Olaechea

Un Camino Diferente

-Presidenta: Rosario del Pilar Fernández Bazán.

-Primer vicepresidente: César Arturo Fernández Bazán.

-Segundo vicepresidente: Carlos Danilo Pinillos Vinces.

Libertad Popular

-Presidente: Rafael Jorge Belaunde Llosa.

-Primer vicepresidente: Pedro Álvaro Cateriano Bellido.

-Segunda vicepresidenta: Tania Ulrika Porles Bazalar.

Alianza para el Progreso

-Presidente: César Acuña Peralta.

-Primera vicepresidenta: Jessica Milagros Tumi Rivas.

-Segundo vicepresidente: Alejandro Soto Reyes.

Partido del Buen Gobierno

-Presidente: Jorge Nieto Montesinos. -Primera vicepresidenta: Susana Flor de María Matute Charún. -Segundo vicepresidente: Carlos David Caballero León.