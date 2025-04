Exministro de Justicia de Ollanta Humala sobre Nadine Heredia: «Se está burlando de la justicia»

Tras la condena de 15 años de prisión para Ollanta Humala y Nadine Heredia por encontrarlos culpables por el delito de lavado de activos agravado en el caso de los aportes ilícitos al Partido Nacionalista, durante las campañas del 2006 y 2011, la exprimera dama solicitó asilo político en la embajada de Brasil.

Pues tras un comunicado de la Cancillería, Heredia llegó a la sede de la embajada en Miraflores en horas de la mañana donde pidió asilo político. Ante ello, el exministro de Justicia en el gobierno de Ollanta Humala, José Tello Alfaro, se refirió al accionar de la ex primera dama en las últimas horas.

«Sorprende como la señora Nadine Heredia ha burlado la justicia y pedir asilo en la embajada de Brasil (…) ellos tendrán que evaluar si lo conceden o no porque la señora está vinculada directamente a actos de corrupción según lo que ha determinado la justicia peruana en primera instancia, ella tendría que responder acá a los hechos que se le imputan», comentó Tello Alfaro.

Asimismo, Tello Alfaro recordó que el asilo dependerá del gobierno brasileño si lo brinda o no, pues no es primera vez que ocurre con una ex primera dama, pues ya sucedió en el 2022 con la esposa de Pedro Castillo tras el fallido golpe de estado.

«Esas son decisiones que se toman de manera soberana, a la señora Paredes se le dio asilo, México aceptó pero fue todo lo contrario con el asilo a Alan García, la embajada de Uruguay se lo negó», agregó.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7