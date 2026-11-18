Fujimori manifestó el interés del Perú en elevar el nivel de la relación bilateral y ampliar el acceso de los productos agroindustriales y pesqueros peruanos al mercado vietnamita, en el marco del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). También saludó la próxima presidencia de Vietnam en APEC 2027.

ESPACIOS DE DIÁLOGO COMPARTIDOS

Además de APEC y del CPTPP, Perú y Vietnam participan en el Foro de Cooperación de Asia del Este y América Latina (FOCALAE) y en el diálogo entre la Alianza del Pacífico (AP) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).