Fujimori se reunió con presidente de Vietnam en APEC: busca ampliar el acceso de productos agroindustriales y pesqueros
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió este miércoles 18 de noviembre, en Shenzhen (China), con el presidente de la República Socialista de Vietnam, To Lam, en el marco de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La jefa de Estado estuvo acompañada por los ministros de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, y por el embajador del Perú en China, Carlos Vásquez.
Fujimori manifestó el interés del Perú en elevar el nivel de la relación bilateral y ampliar el acceso de los productos agroindustriales y pesqueros peruanos al mercado vietnamita, en el marco del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). También saludó la próxima presidencia de Vietnam en APEC 2027.
ESPACIOS DE DIÁLOGO COMPARTIDOS
Además de APEC y del CPTPP, Perú y Vietnam participan en el Foro de Cooperación de Asia del Este y América Latina (FOCALAE) y en el diálogo entre la Alianza del Pacífico (AP) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
INVITACIÓN DE VISITA OFICIAL AL PERÚ
Fujimori extendió a To Lam una invitación para realizar una visita oficial al Perú. Perú y Vietnam celebran 32 años de relaciones. El Perú abrió una embajada residente en Hanói en 2015 y, en 2025, Vietnam se convirtió en su principal socio comercial en el Sudeste Asiático.