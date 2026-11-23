El Poder Judicial, a través del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró el sobreseimiento (fin anticipado a un proceso) en primera instancia de las acusaciones que pesan sobre Ollanta Humala, Nadine Heredia, Jorge Simoes, David San Frutos, Jesús Saldaña y Enagás Internacional SLU por el presunto delito de colusión agravada en el caso Gaseoducto Sur.

El documento de la decisión publicado por la Corte Superior Nacional señala que no existían elementos de convicción suficientes como para mantener la acusación en proceso y determinar un juicio.

“Es evidente que el texto de la acusación inexistencia de elementos de convicción que sostenga el acuerdo atribuido al acusado, pues, no ha sido ofrecido, señalado ni desarrollado ningún elemento de convicción al respecto. Siendo así, es manifiesta la ausencia de sospecha suficiente que sustente la acusación en este extremo”, se lee en el documento del fallo del caso Gaseoducto Sur, que también involucra a Odebrecht.

En ese sentido, también se descartó el presunto delito de negociación incompatible entre Ollanta Humala y Jorge Simoes. El fallo señala que, si bien hay “abundante información en el texto de la acusación fiscal que revelan intereses indebidos en el trato preferente”, debido al largo proceso de investigación desde el 2014, el delito preescribió en el cómputo del plazo extraordinario de nueve años.

No obstante, el sobreseimiento penal no deja a los siete investigados fuera del caso. El juez Leodán Cristobal dispuso que los imputados mantengan su vinculación al expediente por el objeto civil, debido a que la Procuradoría ha presentado exigencias de reparación civil por los presuntos daños causados al Estado peruano.

Ollanta Humala: “No hubo corrupción, la obra se licitó según las normas”

El expresidente Ollanta Humala, ante el fallo absolutorio del Poder Judicial, negó que el proyecto de distribución de gas en el sur peruano fuese marcado por la corrupción y afirmó que los funcionarios peruanos “temían a la cláusula anticorrupción” que incluyó en su periodo.

“No hubo corrupción, la obra se licitó según las normas administrativas vigentes. Por años, la propia empresa señaló que no se buscó ningún acuerdo con funcionarios peruanos porque temían a la cláusula anticorrupción que se incluyó desde mi Gobierno en un contrato de esta naturaleza”, se lee en la publicación.

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